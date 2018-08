No Paraná, 87,20% das famílias estão endividadas e 11,60% não têm condições de quitar débitos

Redação Bem Paraná com assessoria

O endividamento baixou pelo segundo mês consecutivo no Paraná. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta que 88,9% das famílias paranaenses estiveram endividadas em julho. No mês anterior, o nível de endividamento no estado era de 89,6%.

No cenário nacional, o percentual de famílias com dívidas alcançou 59,6% em julho, apresentando a primeira alta registrada em 2018. Apesar da queda em junho e julho, o Paraná continua no primeiro lugar do ranking nacional do endividamento.

A retomada da economia e a melhora nos números do mercado de trabalho, sobretudo no Paraná, é um fator que favorece o endividamento, porque proporciona poder de crédito, o que motiva a confiança do consumidor, que sente que pode parcelar compras e que poderá honrar esses pagamentos.

Ainda que os paranaenses sejam os mais endividados do Brasil, a parcela de famílias com contas em atraso baixou nas comparações mensal e anual e ficou em 29% no mês de julho. A inadimplência, que é o atraso superior a 90 dias, também baixou no Paraná, e passou de 39,2% em junho para 38,4% em julho. Da mesma forma, o índice de famílias que reconhecem não ter condições de pagar as contas caiu de 10,1% em junho para 9,4% no mês passado.

Diferença entre as faixas de renda

É comum o nível de endividamento ser mais elevado entre as famílias de maior poder aquisitivo. Mas em julho as famílias com renda superior a dez salários mínimos estavam ainda mais endividadas, com 94,7%, ante 91,7% em junho.

Nas famílias com renda até dez salários mínimos, observa-se queda no endividamento, que era de 89,2% em junho e baixou para 87,7% em julho. Esses dados evidenciam que as classes C, D e E estão freando os gastos, seja pela conscientização financeira ou mesmo pela redução do poder de compra. A pesquisa revela ainda que as famílias de menor renda são as que mais comprometem o orçamento com dívidas. Entre elas, 21,8% estão com mais da metade da renda vinculada ao pagamento de contas, ante 15,6% das famílias com renda superior.

Parcela da renda comprometida com dívidas (Dentre os endividados) Total Até 10 salários mínimos Mais de 10 salários mínimos Menos de 10% 10,7% 10,7% 10,6% De 11% a 50% 68,0% 66,8% 73,1% Superior a 50% 20,7% 21,8% 15,6% Não sabe / Não respondeu 0,7% 0,7% 0,6%

Tipos de Dívida

O cartão de crédito permanece concentrando a maior parte das dívidas dos consumidores paranaenses, com 75,1%. O financiamento de veículos foi o segundo colocado quando o assunto é pagamento parcelado, com 8,9%. Em seguida aparece o crédito imobiliário, com 8,7%.