Norte americana afirma que irá oferecer rede Wi-Fi nos aeroportos brasileiros

Da redação

A norte-americana Boingo Wireless divulgou ontem que está lançando o seu serviço de Wi-Fi em 54 aeroportos em todo o Brasil operados pela Infraero, uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo. A sua rede Wi-Fi já está no ar nos aeroportos de Congonhas (CGH), Santos Dumont (SDU), Recife (REC) e Curitiba (CWB). A implantação completa do serviço nos 54 terminais deverá ser concluída no início de 2020.

A Boingo construirá e operará as redes com a Ziva, empresa latino-americana de infraestrutura sem fio, reconhecida por suas soluções flexíveis de hardware e software. As duas empresas foram selecionadas para o serviço após a apresentação de uma oferta conjunta à licitação conduzida pela Infraero.

“A parceria entre a Infraero e a Boingo/Ziva vai permitir aos passageiros ter uma melhor experiência a partir dos nossos aeroportos” afirma o diretor de Negócios Comerciais da Infraero, Marx Martins. “Trata-se de uma solução que pretende atender à demanda por conectividade com maior velocidade e qualidade enquanto se espera por um voo.”

“Wi-Fi é hoje uma expectativa real de quem viaja e vamos oferecer esse entretenimento sob demanda em aeroportos a milhões passageiros em razão do relacionamento estratégico que existe entre a Boingo e a Ziva com a Infraero”, afirma Marcos Ferraz, diretor de desenvolvimento de negócios da Boingo.