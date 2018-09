Nossa boca não é limpa, mas a mão é, diz prefeito de BH sobre Ciro Gomes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), afirmou que o jeito "desbocado" é característica comum entre ele e o presidenciável Ciro Gomes (PDT), a quem declarou apoio.

"A nossa boca não é muito limpa, mas nossa mão é. Eu não estou preocupado com boca limpa, estou preocupado com mão limpa", afirmou Kalil à Folha neste sábado (22), em evento de campanha ao lado do pedetista no aglomerado da Serra, maior favela do estado.

Formalizado apenas no início de setembro, o apoio de Kalil a Ciro foi cercado de expectativa, já que, nos meses anteriores, o prefeito havia recebido outros três presidenciáveis em seu gabinete: Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos) e Jair Bolsonaro (PSL).

Na corrida para o governo de Minas, dividida entre Antonio Anastasia (PSDB) e Fernando Pimentel (PT), Kalil preferiu se manter de fora e não apoia ninguém.