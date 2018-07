Novidades no Grand Hotel Rayon 2

Da redação

Além do almoço o hotel também comunica a contratação de Fernanda Assis como sua gerente de vendas e marketing. Turismóloga formada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pós-graduada em Marketing pela FAE Business School, a executiva - especializada em hotelaria e serviços de luxo - chega com o desafio de fortalecer estratégias com parceiros de negócios, além de consolidar a marca Rayon como sinônimo de sofisticação, requinte e conforto em hospedagem. “Estou muito feliz, o hotel possui 25 anos de história na capital paranaense e nosso plano é resgatar e potencializar essa hotelaria tradicional, aliando qualidade e excelência em hospedagem, eventos e gastronomia”, revela Fernanda.