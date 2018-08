Novo diretor de futebol do Coritiba decide manter Tcheco como técnico

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

Antes da atividade de reapresentação realizada na tarde desta quarta-feira (29), a comissão técnica do Coritiba se reuniu juntamente com o novo diretor de futebol do clube, Paulo Pelaipe. Entre vários assuntos, o novo profissional falou sobre a sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol do Coritiba explicou que o clube vai manter a comissão técnica atual no decorrer do campeonato, realizando diariamente as constantes avaliações do trabalho.

“Nós temos uma comissão técnica no clube competente, de grandes profissionais. Quanto a manutenção do Tcheco como treinador, fizemos todas as avaliações e nós juntamente com a diretoria entendemos que é a melhor opção para esse momento”, explicou Pelaipe, ao site oficial do clube.

Tcheco comandou o Coritiba nas últimas quatro partidas, após a demissão de Eduardo Baptista, e somou uma vitória, um empate e duas derrotas.

Essa é a terceira passagem de Tcheco no comando do Coritiba. Em 2014, ele dirigiu a equipe em três partidas no Brasileirão, com duas vitórias e um empate, resultados que evitaram o rebaixamento. No primeiro turno da Série B 2018, ele assumiu a equipe após a demissão de Sandro Forner e venceu o Atlético-GO, no Couto Pereira.

Pelaipe chegou ao clube há quatro dias e estudou a possibiliade de contratar um treinador. Nesse caso, Tcheco voltaria a ser auxiliar.

O Coritiba tem 33 pontos dentro da tabela de classificação, ocupando a 10ª posição no do Campeonato Brasileiro. Atualmente, está quatro pontos abaixo do G4.

“O Tcheco já conhece o grupo. Temos essa semana um pouco mais trabalhar e na sequência será viagem e jogos seguidos. Nada melhor que uma pessoa que já fez um ótimo trabalho junto com o Matheus (Costa) ano passado. Aqui ainda tem outro grande profissional que é o Goiano, como auxiliar, para ajudar o Coritiba a voltar ao lugar que ele merece”, complementou Pelaipe.