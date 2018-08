Novo filme do Ursinho Pooh não será exibido nos cinemas da China

Da redação

O governo da China tomou a decisão de censurar o filme Christopher Robin, uma adaptação live-action dos contos do personagem Ursinho Pooh, proibindo a exibição da produção em todo o território chinês. A censura foi confirmada para a agência Associated Press por Cathleen Taff, diretora de distribuição de produções da Disney. Com classificação livre no mundo inteiro, sem nenhuma cena de violência ou sexo, a justificativa para a censura é de que o governo quer evitar as comparações do personagem criado por A.A. Milne com a forma física do presidente Xi Jinping - algo que vem acontecendo com frequência em forma de memes que circulam nas redes sociais. Uma das montagens, por exemplo, mostra uma foto de Xi junto com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com ambos sendo comparados com Pooh e seu amigo Tigrão.

Fã desenha Simaria e se decepciona com reação da cantora

A cantora Simaria recebeu um presente de uma fã, mas a reação que teve não foi das melhores. Os vídeos foram publicados no Instagram Stories do humorista Carlinhos Maia. “Gente, tô aqui com a Simaria. Ela acabou de receber um desenho que fizeram pra ela mostrando ela um pouco, e eu achei assim, a cara dela”, comentou o humorista. Em seguida, é possível escutar o barulho de um tapa que a artista dá no amigo, mas depois ambos caem em gargalhadas. A fã havia desenhado a capa da música Um em Um Milhão, lançada recentemente pela dupla sertaneja Simone e Simaria. Quando ficou sabendo da reação da cantora, publicou em uma rede social: “ Fui ao show da dupla Simone e Simaria. O deboche me deixou muito triste. Obrigada por fazer eu perder minha vontade de desenhar de fazer o que me fazia bem”.

Baleia e filhote fazem visita surpresa no Litoral do Paraná

Uma baleia e um filhote foram flagrados ´passeando` a cerca de 2 quilômetros da costa em Matinhos, no Litoral do Paraná, na tarde de ontem. O flagra foi feito pelo funcionário público Almir Alves com um drone, que esperava há três anos por um flagrante de baleia. “Eu já fiz imagens de tempestade, tartaruga, leão-marinho, mas a sensação de filmar uma baleia foi incrível”, contou ele à reportagem do Bem Paraná. “

Lady Gaga assina contrato para realizar 27 shows em Las Vegas

A cantora norte-americana Lady Gaga anunciou que fará uma série de 27 apresentações em Las Vegas a partir do próximo dia 28 de dezembro. Os shows terão duas temáticas e serão realizados no Park Theater, dentro do cassino Park MGM, na famosa avenida central da cidade. Das 27 apresentações, 23 terão como tema Lady Gaga Enigma, com hits pop e shows como ela faz ao redor do mundo. As outras quatro apresentações serão como Lady Gaga Jazz & Piano, mais intimistas.

Dustin Hoffman

ator norte-americano

81 anos