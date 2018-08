Novo trecho da Linha Verde Norte é liberado para o tráfego no Bairro Alto

SMCS

Um novo trecho da Linha Verde Norte, no Bairro Alto, foi liberado para o tráfego de veículos na terça-feira (7/8). O motorista que segue no sentido a Quatro Barras agora passa pelo asfalto novo das pistas da marginal da avenida, que ficam ao lado da canaleta do transporte coletivo.

A parte liberada fica entre a trincheira Bacacheri-Bairro Alto, que faz a ligação entre as ruas José Zgoda e Gustavo Rattmann, até depois do Rio Bacacheri, perto do Hospital Vita. São 400 metros de asfalto novo.

Com a liberação, feita na terça-feira (7/8), o motorista que vinha utilizando as duas pistas da canaleta no sentido Norte, terá três faixas para o tráfego. Este aumento vai ajudar no fluxo de veículos na região.

Obras concluídas

O uso da pista marginal (paralela à canaleta) é possível porque foi concluída a obra da Linha Verde neste ponto. Foram feitos serviços de drenagem, alargamento da pista, pavimentação, meio-fio e calçada. As intervenções são coordenadas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. A via local, bem próxima ao bairro e que dá acesso ao conjunto Colina Verde, ainda não está liberada nesta região.

Também foi liberado o tráfego na Rua Domingos Fernandes Maia, que estava bloqueada por causa das obras na Linha Verde. Paralela à Rua José Zgoda, a Domingos Fernandes Maia é uma opção para quem quer acessar o Bairro Alto ou sair dele e pegar a Linha Verde no sentido Norte.

Bloqueios

As ruas Domingos Fernandes Maia e a Dante Angelote serão as opções para quem trafega na região pois, nos próximos dias, a Rua Santa Madalena Sofia Barat será totalmente bloqueada.

A intervenção será feita para que a escavação da trincheira da Rua Fúlvio José Alice, no Bairro Alto, tenha continuidade. Esta obra também integra o conjunto de intervenções da Linha Verde Norte. A nova trincheira fará a ligação com a Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri.