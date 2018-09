Novos Mercedes-AMG GLC 63 chegam ao Brasil

A Mercedes Benz trouxe para o Brasil mais duas novidades de sua divisão AMG os GLC 63 4MATIC, nas versões cupê e SUV. O destaque dos modelos é o motor 4.0 V8 biturbo, com 476 cv de potência e 66 kgfm de torque na versão SUV, com aceleração de zero a 100 km/h em 4 segundos, e 510 cv e 70 kgfm no cupê, que vai da inércia aos mesmos 100 km/h em 3,8 segundos.

A transmissão esportiva é a AMG SpeedShift MCT de nove velocidades, em que o tempo de resposta e a troca de marchas são mais curtos. Agora o GLC 63 também tem tração integral AMG Performance 4MATIC+. Em condições normais, a maior parte da força é concentrada nas rodas traseiras, mas quando necessário ocorre transição para as quatro rodas. O modelo também conta com a nova suspensão a ar multicâmaras da AMG. Visualmente ele se diferencia pela carroceria alargada, grade frontal Panamericana com filetes verticais, retrovisores e rodas de liga leve pintados de preto, aerofólio traseiro e saída quádrupla de escape.

O interior tem amplo espaço para passageiros e bagagem. O modelo também conta com uma boa lista de itens de segurança e condução confortável em diferentes tipos de solo. No interior o motorista e o passageiro da frente são acomodados em assentos esportivos, que combinam suporte lateral alto com ergonomia funcional com foco na condução. Ele adota o tradicional dos modelos GLC AMG: variedade de fibras de carbono associadas com revestimentos de camurça ao lado de estofamentos de couro bem costurados.

O layout interior do GLC tem um painel de instrumentos pesado e de inspiração náutica. A cabine é confortável e espaçosa o suficiente para acomodar uma família média. Tem o tamanho e as proporções de algo mais utilitário, mas com a velocidade que pode envergonhar alguns carros esportivos. Ele vem com assentos aquecidos e monitores head-up, mas também pode estar disponível com um escape esportivo, e um modo Race que maximiza o desempenho O Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC na versão SUV já está disponível nas concessionárias custando a partir de R$ 512.900. Já a carroceria cupê chega a partir do próximo mês, com preços iniciais de R$ 587.900.