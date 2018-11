Ópera de Arame terá Jazz Baby, MPB para crianças e oficinas no Dia das Crianças

Da redação

O belo Palco Flutuante no lago da Ópera de Arame receberá um repertório animado no feriadão de 12 de outubro. É que o Vale da Música, projeto realizado pela Futura Fonte e DC Set Evento, com apresentação do Bradesco, promoverá uma série especial de música para crianças, além de atividades culturais. Entre as atrações Jazz, MPB e música instrumental da melhor qualidade com temática especial infantil.

Oficinas e atividades culturais acontecerão simultaneamente aos shows, para proporcionar ainda mais diversão para toda a família no Vale da Música. As oficinas acontecerão a partir das 16:00 e, no domingo, 14, também haverão às 10:00.

