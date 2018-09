Veja orientações para escolher a escola para os seus filhos

Ana Ehlert

A partir da metade de setembro, os pais começam a receber comunicados das escolas sobre os novos valores das mensalidades escolares. Como o mercado brasileiro é livre, cada escola pode aplicar o reajuste que achar necessário. Para os casos em que os pais pensam em mudar os filhos de escola, é importante ponderar tanto os valores quanto o investimento que representa a educação dos filhos.

Mesmo para aqueles que vão escolher a primeira escola dos filhos o processo não é simples. Na escolha, os pais devem considerar outros fatores como distância, trânsito, metodologia de ensino, atividades culturais, esportivas e línguas.

Pedagogos afirmam que durante as principais séries da educação básica, predomina a visão e escolha dos pais, porém é sempre valioso observar o conforto da criança, a adaptação à estrutura e a proposta da escola. A escola que é ideal para uma criança poderá não ser para a outra.

O que é importante ou não para a escolha da escola

1 Religião

É importante analisar qual é o peso da religião para a família e se a orientação da escola pode conflitar com a educação familiar. Mesmo que seja uma instituição confessional procure saber os limites da condução religiosa no dia a dia das escolas.

2 Formação da equipe

A formação dos profissionais é algo que pesa na escolha da instituição de ensino. Avalie qual é a política de seleção da equipe, quais as exigências para a contratação dos profissionais e a rotatividade da equipe e, sobretudo se há investimento na continuidade dos estudos para que se mantenham atualizados.

3 Conteúdo

Fique atento à proposta pedagógica do colégio e como ela é operacionalizada em sala de aula. Procure saber a dosagem de trabalho na escola e em casa e se o foco está no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos. Verifique como se dá a comunicação e o acompanhamento dessas atividades para com a família.

4 Exposição de trabalhos

Nem sempre as crianças contam ou mostram tudo o que fizeram durante o dia na escola, então algumas instituições optam por mostrar isso aos pais em forma de exposição em áreas comuns ou durante as reuniões. Os trabalhos feitos em sala de aula que vão para a exposição servem tanto para gerar sentimento de pertencimento aos projetos da escola, como também é uma materialização da aprendizagem para os pais. Fique atento ao que está exposto, isso revela muito da escola.

5 Distância

Há sempre um desgaste físico e emocional durante longos deslocamentos. Isso poderá interferir na produção do filho na escola. Chegar cansado, pode ser prejudicial e deve ser um fator a se considerar para a escolha da escola, além da segurança no percurso.

6 Faça orçamento

Além do valor da mensalidade, é preciso pôr na ponta do lápis outras despesas, como aulas extracurriculares, lanches e lista de materiais de apoio. Assim é possível chegar ao investimento real da escola e do impacto que ela terá no seu orçamento.

7 Criatividade

A criatividade é importante para você? Analise isso quando visitar as dependências da instituição e seu mobiliário. A disposição de mesas e cadeiras, designer, espaço de lazer e orientação dos professores pesa muito nessa questão.

8 Olhar diferenciado

Independentemente do tamanho da escola, é importante entender como é feita a segmentação das turmas e das equipes. Avalie se existe uma equipe que fornece apoio pedagógico e psicológico que são necessários para ajudar a lidar com a complexidade inerente ao ser humano em formação.

9 Tamanho da escola

Analise se você prefere uma escola focada em determinada fase da vida do seu filho ou se optaria por uma que reúne toda a educação básica em um mesmo espaço. Ambas têm suas vantagens e desvantagens.

10 Ensino Médio

Se a mudança acontecer durante o Ensino Médio, confira se existe uma programação direcionada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), formação técnica ou outro tipo de ensino específico e como ele acontece. Além de apoio no contraturno para tirar dúvidas. Vale lembrar que se tiver uma estrutura diferente para redação deve receber pontos extras na sua avaliação.

Fonte: Diretoria Pedagógica do Grupo Positivo.