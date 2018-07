Osmar Dias diz que não pode abandonar deputados por aliança com Requião

Narley Resende

Depois de sua desistência de uma aliança com o MDB do Paraná, presidido pelo senador Roberto Requião, o ex-senador Osmar Dias (PDT), pré-candidato ao governo do Estado, confirmou nesta terça-feira (31) que um dos problemas no acordo estava na coligação proporcional, dos pré-candidatos a deputados do PDT. Seus correligionários temiam que os emedebistas acabassem ficando com as vagas da chapa na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, e enfraquecendo o partido.

Osmar afirma que a aliança com Requião se mostrou inviável, principalmente quando foi dado prazo para que uma decisão fosse tomada. Requião havia pedido que Osmar se posicionasse até às 14 horas desta terça-feira (31). “Como posso conversar com alguém que impõe um prazo, numa questão tão delicada”, disse Osmar.

Leia mais no blog Política em Debate.