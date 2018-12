Pablo, artilheiro do Atlético, é sondado pelo Flamengo

Redação Bem Paraná

O atacante Pablo, do Atlético, recebeu uma sondagem para defender o Flamengo na próxima temporada. O jogador, de 26 anos, foi o goleador do time no Brasileirão, com 12 gols – apenas Gabriel (Santos), com 18 gols, e Ricardo Oliveira (Atlético-MG) com 13, marcaram mais vezes.

A multa rescisória de Pablo, porém, pode virar um empecilho para a negociação. O valor é de 40 milhões de euros (R$ 175 milhões). Na sondagem, a oferta inicial do Flamengo não passava de 7 milhões de euros (R$ 30 milhões). O jogador tem contrato com o Atlético até o fim de 2021.

No Flamengo, Pablo é considerado um jogador com inteligência acima da média e com grande capacidade de adaptação tática.

Para o técnico Tiago Nunes, não há surpresa na sondagem. “O jogador esta em evidência, tem identidade com o Atlético, vive um ano especial”, disse ele. Sobre o valor oferecido por Pablo, o treinador emendou: “Para mim, ele vale muito mais que isso”.

João Pedro

O meia João Pedro, de 21 anos, vai retornar ao Atlético. Ele disputou o último Brasileirão pelo Botafogo, por empréstimo, mas não foi muito aproveitado. No Atlético, o jogador deve inicialmente integrar o time de aspirantes, que vai jogar o Campeonato Paranaense.