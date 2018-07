Pai de Meghan Markle diz que filha está ‘aterrorizada’ com pressão da vida real

A família de Meghan Markle não parece estar disposta a deixar a nova Duquesa de Sussex viver seu conto de fadas em paz. Desta vez foi o pai de Meghan, Thomas Markle, quem deu entrevista e criou polêmica ao dizer que acredita que a filha esteja “aterrorizada” com a pressão da vida dentro da família real. Ao jornal britânico ‘The Sun’, Markle disse temer que a filha esteja tendo dificuldades na transição de atriz à duquesa. “Eu acho que ela está aterrorizada”, contou. “Eu vejo em seus olhos, eu vejo em sua face e vejo em seu sorriso. Eu vi o sorriso dela por anos. Eu conheço o sorriso dela. Eu não gosto do que eu estou vendo agora”, desabafou o pai de Meghan. “Este não é nem um sorriso falso, é um sorriso de dor”, afirmou ao jornal. Markle, de 73 anos, não compareceu ao casamento da filha com o príncipe Harry, em maio, após ter um ataque cardíaco e passar por uma cirurgia dias antes da cerimônia.

Televisão

Galvão diz que ‘provavelmente’ foi sua última Copa como narrador

Depois de Arnaldo Cezar Coelho anunciar sua aposentadoria como comentarista de futebol na televisão, Galvão Bueno também deixou no ar que pode se aposentar como narrador. No encerramento da transmissão da final da Copa do Mundo, ontem, após a entrega da taça para a França, que venceu a Croácia por 4 a 2, ele afirmou que esse “provavelmente” foi seu último Mundial na função. “Não sei nem o que falar. Arnaldo falou. Casão falou... Eu vou deixar para mais tarde. Não sei o que falar. É minha vida. Mas vamos resolver com muita calma. Agora o que eu quero é dar um pulo lá no Qatar”, disse Galvão. “Não sei se é minha última Copa do Mundo narrando. Talvez seja. Comecei em 1974, mas se tiver sido minha última Copa narrando, e provavelmente seja, foi especial, emocionante, maravilhosa, como se tivesse sido a primeira. Foi uma Copa realmente de mexer com o coração de todos nós”, falou. No sábado, durante o Jornal Nacional, Galvão deixou claro que pretende ao menos narrar mais uma Olimpíada. Ao se despedir da apresentadora Renata Vasconcelos, disse que espera estar novamente com ela em Tóquio, em 2020, no ano em que acaba seu contrato com a Globo.

Inovação

Marca brasileira lança biquíni menstrual com tecnologia absorvente

De acordo com uma pesquisa realizada pela Herself, marca gaúcha de calcinhas absorventes, 70% das mulheres deixam de ir a praia ou piscina quando estão menstruadas. Por isso, a empresa decidiu fabricar os primeiros biquínis absorventes do Brasil, que prometem dar mais liberdade às mulheres. Os biquínis (e maiôs) foram desenvolvidos com tecido antimicrobiano (que também evita fungos e odores) e possuem a mesma tecnologia das calcinhas absorventes. A diferença é a camada externa de tecido, que passa por um processo que permite a passagem de água, mas não de sangue, evitando vazamentos. Além disso, o lançamento da Herself levanta a bandeira da sustentabilidade.

Surpresa

Repórter do SporTV é beijado por torcedor em transmissão ao vivo

O repórter Pedro Bassan foi surpreendido pelo beijo de um torcedor enquanto fazia uma transmissão ao vivo para o SporTV, na manhã de ontem, antes da final da Copa da Rússia. Bassan, que estava do lado de fora do estádio Luzhniki, encarou como brincadeira e agradeceu o torcedor antes de encerrar a transmissão. Essa não é a primeira vez que um repórter é beijado ao vivo. Júlia Guimarães, também no Grupo Globo, conseguiu se desvencilhar do torcedor antes do beijo e ainda deu uma bronca nele, antes da partida entre Japão e Senegal, na Copa da Rússia.

Níver do dia

