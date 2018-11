Palmeiras empata com Atlético-MG e mantém vantagem sobre o Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (11), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado não foi ruim para o time paulista, que se manteve com boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 67 pontos e continua com cinco pontos à frente do Internacional, que empatou com o Ceará, em Fortaleza. Se entrar em uma sequência de vitórias, o time alviverde pode ser campeão brasileiro já na 36ª rodada. Faltam apenas cinco jogos para o fim da competição.

A igualdade também aumentou a invencibilidade do Palmeiras no Brasileiro. Agora, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari não sabe o que é perder há 18 rodadas -14 vitórias e quatro empates. O último tropeço aconteceu no dia 25 de julho, por 1 a 0 para o Fluminense, quando o time era dirigido por Roger Machado.

Essa é a segunda melhor marca de invencibilidade da "era dos pontos corridos",igualando sequências de Atlético-PR (2004) e São Paulo (2008). À frente dos palmeirenses está apenas o Corinthians, que ficou 19 partidas sem perder em 2017.

Foi o Atlético-MG que abriu o placar no Independência. Aos 18min do segundo tempo, Cazares deu um passe perfeito de calcanhar para Fábio Santos. Ele tocou para Elias, que ajeitou e bateu forte no ângulo direito. Aos 29min, o Palmeiras empatou em cobrança de pênalti sofrido por Edu Dracena. Bruno Henrique mandou para o canto esquerdo, e o goleiro Victor caiu para o canto direito.

O resultado levou o Atlético-MG a 47 pontos, retomando o sexto lugar do Atlético-PR. Os mineiros mantém boas chances de disputar a pré-Libertadores em 2019, mas está em uma fase de declínio. A equipe de Levir Culpi não vence há seis rodadas -quatro derrotas e dois empates- e permitiu que Atlético-PR e Santos encostassem na zona da Libertadores.

Na próxima rodada, o Palmeiras joga contra o Fluminense, às 21h45 da próxima quarta-feira, no Allianz Parque. No mesmo dia, mas às 21h, o Atlético-MG joga contra o Paraná, no Durival Britto.

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana, Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares (Terans), Luan, Chará; Ricardo Oliveira (Alerrandro). T.: Levir Culpi

PALMEIRAS

Weverton; Jean, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés (Thiago Santos); Guerra (Lucas Lima), Willian (Gustavo Scarpa), Deyverson. T.: Felipão

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Felipe Melo e Edu Dracena (Palmeiras); Ricardo Oliveira, Iago Maidana e Adilson (Atlético-MG)

Gol: Elias, aos 19min do 2º tempo (Atlético-MG); Bruno Henrique, aos 31min do 2º tempo (Palmeiras)