Palmeiras vence Fluminense e torce contra rivais para poder ser campeão no domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras está cada vez mais próximo do título do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (14), a equipe de Luiz Felipe Scolari venceu o Fluminense no Allianz Parque por 3 a 0.

Com o resultado, o líder chegou a 70 pontos e aumentou para oito pontos sua vantagem em relação ao segundo colocado, o Internacional, que nesta quinta (15) enfrenta o América-MG em casa. O Flamengo, terceiro colocado com 62 pontos, encara o Santos no Maracanã.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Borja, aos 40 minutos do primeiro tempo, após aproveitar erro da zaga adversária. Em cruzamento de Diogo Barbosa, a defesa afastou mal, a bola bateu em Willian e sobrou para o colombiano mandar para as redes.

O segundo foi marcado aos 37 minutos da etapa complementar por Felipe Melo, que fez um golaço, de primeira e sem deixar cair, da entrada da área. Luan, de cabeça, deu números finais a partida.

Além dos três pontos, o resultado também fez o Palmeiras completar um turno sem perder –a última derrota havia sido contra o mesmo Fluminense, no dia 25 de julho, ainda sob comando de Roger Machado.

Com os 19 jogos de invencibilidade, o Palmeiras igualou marca do Corinthians de 2017.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o já rebaixado Paraná, às 17h (horário de Brasília) do domingo (18), podendo isolar como recordista de invencibilidade. O jogo será mandado no Estádio do Café, em Londrina, e deve ter maioria de palmeirenses na arquibancada.

Dependendo de uma combinação de resultados, com tropeços de Inter e Flamengo nesta quinta-feira, o Palmeiras pode até conquistar o título brasileiro no domingo.

O Fluminense, por sua vez, continua em uma má jornada no Brasileiro. O time tricolor só ganhou um ponto dos últimos 12 disputados e ocupa a 11ª colocação, com 41 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Ceará, na segunda-feira (19), no Maracanã.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Thiago Santos, Lucas Lima (Felipe Melo), Dudu; Willian (Gustavo Scarpa), Borja. T.: Luiz Felipe Scolari

FLUMINENSE

Júlio César; Igor Julião, Paulo Ricardo, Digão, Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Sornoza, Cabezas (Everaldo); Júnior Dutra (Kayke), Luciano (Marcos Júnior). T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Público: 37.430

Renda: R$ 2.480.931,96

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Borja, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Lima, Luan e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Paulo Ricardo, Richard, Jadson, Digão e Kayke (Fluminense)

Cartão vermelho: Jadson (Fluminense)

Gols: Borja, aos 40min do primeiro tempo, Felipe Melo, aos 37min, e Luan, aos 44min do segundo tempo