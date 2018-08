Para quem atua no mercado com trabalhos freelances, veja três dicas de quanto cobrar

Redação Bem Paraná com assessoria

Ser freelancer pode ser uma boa opção para quem procura fazer os seus próprios horários, ter uma flexibilidade maior de trabalho ou mesmo para quem quer vencer a crise recorrendo a uma renda extra. Ao optar por seguir esse caminho, é preciso considerar diversas obrigações, entre elas, a escolha do preço do seu "job", além de considerar qual o momento crucial para se manter competitivo e ganhar novos clientes.



Pensando nessa situação importante para quem está começando a desbravar o mercado ou para quem está pensando em reavaliar o valor do seu próprio trabalho, o Freelancer.com, maior plataforma para freelancers e crowdsourcing do mundo, separou algumas dicas para ajudar o trabalhador freela na hora de cobrar pelo seu serviço. Confira:



Determine o seu tempo de trabalho



Determinar o seu horário e quanto será o valor de hora trabalhada é crucial para que você estabeleça uma rotina e possa honrar com suas obrigações. Isso traz credibilidade ao seu trabalho e irá manter você competitivo no mercado. Calcular o valor por hora trabalhada também é importante. Neste caso, será necessário levar em conta o seu nível profissional e em qual categoria de trabalho freelancer você se encaixa para se adequar aos preço do mercado.



Mantenha o seu preço



Caso algum cliente peça um valor menor do que você propõe, é conveniente que você mantenha o seu preço. Isso traz uma valorização não só do seu trabalho, mas do mercado em que você está inserido. Além disso, caso você não tenha ideia de quanto cobrar por um serviço, pesquise por quanto os seus concorrentes cobram. É importante ficar atento ao trabalho de outros freelancers e até mesmo de empresas concorrentes.



Calcule suas despesas



Ter em mente quais serão suas despesas fixas, como conta de luz, água e energia também deve ser levado em conta, para que no final do mês você não passe nenhum tipo de aperto financeiro ou comece a acumular dívidas. Também é necessário levar em conta custos de transporte para eventuais reuniões e sempre ter uma reserva para despesas inesperadas.



Conter a ansiedade na hora de pegar algum trabalho e seguir as dicas apresentadas será significativo para que seu serviço seja concluído. Isso vai fazer com que você tenha, cada vez mais, indicações e atraia mais clientes pela recomendação de um trabalho bem feito.