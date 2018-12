Pato Futsal vence primeira partida da decisão e está perto de título inédito para o Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

O Pato Futsal, de Pato Branco, Sudoeste do Paraná, saiu na frente na decisão da Liga Futsal 2018. Na primeira partida da decisão contra o Atlântico Erechim (RS), neste domingo (2), goleada por 6 a 0. Jogando em casa, e com ginásio lotado, o Pato fez valer seu mando e, até com facilidade, fez o placar elástico. A segunda partida da final acontece no próximo domingo (9), em Erechim. Se empatar, o Pato fica com o título inédito. Também seria a primeira vez que uma equipe paranaense venceria a Liga Futsal. Se o Atlântico vencer, por qualquer resultado, a partida vai para a prorrogação, e aí o time gaúcho leva a vantagem do empate.

Os gols dos paranaenses foram marcados por Alemão, Di Maria (2), Lucas (contra, a favor do Pato), Ernandes e Djony (gol de goleiro).