Peças de stand-up comedy dominam o final de semana no Teatro Ebanx Regina Vogue

Redação Bem Paraná com assessoria

Para abrir a temporada de risadas, na próxima sexta-feira (24) e no sábado (25), a partir das 21h, o palco do Teatro Ebanx Regina Vogue recebe o show "A vida não tá nem aí pro teu planejamento", com Nando Viana. No espetáculo, o comediante gaúcho apresenta novas piadas e situações que retratam o momento atual em que ele vive, que se resume em tatuagens, filhos e ursos pandas.

Nando Viana faz parte do elenco humorístico de "A culpa é do Cabral", do canal Comedy Central. Ele foi responsável pelo primeiro grupo de stand-up comedy de Porto Alegre (RS) e hoje participa das maiores noites de humor e festivais do país.

Humor de Santo

Em setembro, as risadas continuam garantidas. No domingo (02), às 19h, o show de comédia fica por conta de Paulo Mansur, que traz ao palco do Regina Vogue o espetáculo "Humor de Santo". A apresentação aborda de forma divertida e acolhedora uma religião bastante representativa no Brasil, a Umbanda. Muito samba, ginga e humor dão o tom do espetáculo.

Durante o show, o humorista não fala apenas sobre a Umbanda, mas também sobre relacionamento, universo masculino e feminino, atualidades, política, música, televisão e até sobre celebridades. O espetáculo é recomendado para todos que gostam de uma das coisas melhores da vida: rir!

Espalhando a Palavra

Nos dias 05 e 19 de setembro, a partir das 20h30, o Teatro Ebanx Regina Vogue recebe o espetáculo "Espalhando a Palavra", com o comediante Afonso Padilha. Nesse especial de comédia, ele fala sobre assuntos como padrão de beleza, empoderamento feminino e também satiriza figuras que se aproveitam da religião para enganar as pessoas.

O comediante é integrante do maior grupo de stand-up comedy atual, 4 Amigos. Ele também é roteirista e já escreveu peças para canais com grande número de acessos no YouTube, como o Porta dos Fundos.

Os ingressos para assistir aos espetáculos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Serviço

A vida não tá nem aí pro teu planejamento - Nando Viana

31 de agosto e 01 de setembro

21h

Classificação: 14 anos

Humor de Santo - Paulo Mansur

02 de setembro

19h

Classificação: 12 anos

Espalhando a Palavra - Afonso Padilha

05 e 19 de setembro

20h30

Classificação: 16 anos

Ingressos:

R$ 60,00 + Taxa Adm. (inteira)

R$ 30,00 + Taxa Adm. (meia)

Teatro Regina Vogue (piso L2)

Mais informações pelo (41) 2101-8292

www.reginavogue.com.br

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao