Pedro Bial dá selinho em Pabllo Vittar: 'Não me faz menos homem'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Bial, 60, recebeu com um selinho a cantora Pabllo Vittar em seu programa, Conversa com Bial. Na ocasião, ele fez referência à apresentadora Hebe Camargo.

"Me faz menos macho, mas não me faz menos homem", disse Bial sobre o beijo, segundo divulgou a página oficial do programa.

Na entrevista, o apresentador tratou de assuntos como política e bullying, trazendo histórias mais íntimas de Pablo, como o seu sonho antigo de participar do Big Brother Brasil.

A entrevista ainda não tem data oficial para ir ao ar, mas o programa deve ser exibido em breve.