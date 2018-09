Pesquisa Record TV aponta Ratinho Junior com 45% dos votos, Cida Borghetti, 15%, João Arruda 10% e Dr Rosinha 8%

Redação Bem Paraná com Ric Mais

Um nova pesquisa sobre a disputa ao governo do Paraná foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 20, pelo Programa Fala Brasil, encomendada pela Record TV e feita pelo Instituto RealTime Big Data. O candidato Ratinho Junior (PSD) lidera com 45% na pesquisa estimulada (quando é apresentada a relação do canditados concorrentes), Cida Borghetti (PP) tem 15%, João Arruda (MDB), tem 10%, Dr Rosinha (PT) tem 4%. Ogier Buchi (PSL), Professor Piva (Psol) e Jorge Bernardi (Rede), Geonísio Marinho (PRTB) e Priscila Ebara (PCO) aparecem com 1% cada um. Brancos e nulos soma 15% e indecisos 7%.

Em um eventual segundo turno entre Ratinho Junior (PSD) e Cida Borghetti (PP), Ratinho Junir (PSD) teria 50% das intenções de voto o e Cida Borghetiti (PP) 22%. Brancos e nulos somaram 20%. Em um segundo turno entre Ratinho Junior (PSD) e João Arruda (MDB), Ratinho Junior (PSD) teria 51% e João Arruda (MDB), 18%, brancos e nulos 22% e indecisos 9%. Já na disputa, em segundo turno entre Ratinho Junior (PSD) e Dr Rosinha (PT), Ratinho Junior (PSD) teria 60% e Dr Rosinha (PT), 8%.

A pesquisa aferiu também o índice de rejeição dos candidatos. Dr Rosinha (PT) aparece com 38%, Cida Borghetti (PP) tem 24%, Ratinho Junior (PSD) 21%, João Arruda )MDB) 18%, Professor Piva (Psol) 13%, Jorge Bernardi (Rede) 10%. Geonísio Marinho (PRTB), Ivan Bernardo (PSTU) e Orgier Buchi (PSL) cada um tem 9% de rejeição e 8% disseram não rejeitar nenhum dos candidatos,

Na ocasião, 1.200 eleitores foram entrevistados entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE/PR com o número 04837/2018