Pete Shelley, vocalista do Buzzcocks, morre aos 63 anos

Redação Bem Paraná

Pete Shelley, vocalista da banda de punk rock Buzzcocks, faleceu nesta quinta (06), aos 63 anos, devido a um ataque cardíaco. A notícia de seu falecimento foi anunciada por Gary McNeish, irmão do vocalista, através do seu Facebook.

Shelley morreu na Estônia, local em que morava atualmente. O Buzzcocks, considerado um dos grupos punk mais influentes da história, surgiu em Manchester, no ano de 1976, após Shelley e seu amigo Howard Traford assistirem um show dos Sex Pistols. Além dos dois, a primeira formação do grupo contou com Steve Diggle e Garth Smith.

Eles ficaram conhecidos pelo grande hit "Ever Fallen in Love" e pelas composições diferenciadas dos outros grupos de punk da época, abordando dilemas juvenis, ao invés de apenas discorrer sobre os problemas sociais da Inglaterra do final dos anos 70.

O último trabalho do grupo foi o álbum "The Way", lançado em 2014.