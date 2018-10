Polícia do Paraná conhece sistema de identificação facial japonês

Da Redação Bem Paraná

Os representantes da empresa Aroba INC do Japão (Ryuji Tokiwaji e o assessor, Diego Issy) visitaram na manhã de ontem o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná em Curitiba para apresentar um programa que envolve a utilização de um moderno sistema de identificação facial nas ações de policiamento preventivo no Paraná.

O sistema é uma proposta de identificação facial de pessoas remotamente em locais públicos (avenidas, parques, áreas comercial e residencial) com acesso rápido e eficiente em situações de crime, até mesmo auxiliando em medidas preventivas.

A comitiva foi recebida pelo Subcomandante-Geral da PM, coronel Arildo Luis Dias, pelo Chefe do Estado Maior, coronel Antônio Zanatta Neto e pelo Chefe da Diretoria de Apoio Logístico (DAL), coronel Carlos Eduardo Rogues Assunção, na sala de reuniões do Estado Maior. A visita contou com apoio da Japan International Cooperation Agency, que tem relação estrita com a PM do Paraná por conta do intercâmbio de profissionais de Japão e do Brasil