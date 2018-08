Polícia pede prorrogação para conclusão de inquérito de acidente na Avenida Batel

Redação Bem Paraná com informações da Rádio CBN Curitiba

A polícia solicitou a prorrogação por mais 30 dias para a conclusão do inquérito que investiga o atropelamento de três pessoas pelo motociclista Leonardo de Magalhães Fonseca, de 22 anos, na Avenida do Batel, em Curitiba, na manhã do dia 7 de julho. Faltam is laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística para que a Polícia Civil encerre e entregue à Justiça.

A informação foi confirmada à CBN Curitiba pelo delegado responsável pelo caso, Anderson Franco, da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). Um novo exame com as vítimas do acidente e a perícia com relação a velocidade da motocicleta naquele dia são esperados para a conclusão das investigações.

Leonardo de Magalhães Fonseca atropelou uma criança, uma mulher e uma idosa. Ele também ficou internado por causa dos ferimentos;.