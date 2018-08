Por 0,5 ponto, peão vence rodeio internacional de Barretos e leva R$ 250 mil

Folhapress

BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - Numa noite em que dois peões se machucaram e até um médico foi levado para o hospital, o peão Rafael Ribeiro, de Murutinga do Sul (SP), sagrou-se campeão do Barretos International Rodeo, principal disputa de montarias em touros da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (a 423 km de São Paulo).

Oitavo competidor entre os dez finalistas a entrar na arena, ele montou o touro Giramundo e acumulou 433,25 pontos, apenas 0,5 à frente do segundo colocado, Rafael Anderson Sena, de Iguatemi (MS).

Em terceiro, ficou Ederson de Oliveira, de Ilha Solteira (SP), com 430,25 pontos.

Dos dez finalistas, seis conseguiram parar nos touros os oito segundos exigidos pelo regulamento para ter a montaria considerada válida.

Realizada desde 1956, a festa está em sua 63ª edição e distribuiu cerca de R$ 1 milhão em prêmios nas provas do rodeio em touros e cavalos.

Ribeiro levou uma caminhonete de R$ 250 mil. "Era um sonho de infância vencer aqui. Peão bom tem de montar em touro que permita fazer mais de 90 pontos. Aqui tinha e deu tudo certo", afirmou o campeão.

No rodeio, as notas vão de 0 a 100, sendo 50 pontos para o desempenho do peão e, os outros 50, conforme a performance dos touros.

Já Ari Piovezan Júnior, de Piracicaba, foi campeão da prova de montarias em cavalos e recebeu como prêmio um veículo de R$ 80 mil.

Durante a disputa do rodeio internacional, o peão Daniel Batista de Lima, de Inhumas (GO), foi socorrido ao hospital após bater a cabeça no touro que montou e ser retirado de maca.

O médico que o atendeu, o colombiano Victor Alejandro Uparela Brid, também sofreu uma pancada no tórax, com suspeita de fratura. Conscientes, ambos foram encaminhados de ambulância à Santa Casa de Barretos.

Já no desafio feito entre um touro e um peão, o ex-competidor Tião Procópio --cujo personagem inspirou o personagem de Murilo Benício na novela América, Tião Higino- montou o touro Whatsapp, mas foi derrubado por ele e deixou a arena numa maca.

Ele sofreu uma chifrada na perna, mas minutos depois retornou à arena caminhando. O desafio gera renda para o Hospital de Amor de Barretos -novo nome do Hospital de Câncer.

Além do rodeio internacional, a festa neste ano contratou como principal show a cantora canadense Shania Twain, que cobrou cachê de US$ 1,1 milhão (R$ 4,51 milhões, ao câmbio de sexta-feira).

Além disso, a organização pagou o jato fretado que a trouxe ao Brasil, por US$ 100 mil (R$ 410 mil).Presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha, o Bodinho, disse que o festival cumpriu o objetivo e resgatou o "casamento" entre shows e montarias, ao contratar nomes como o de Shania Twain.

Etapa nacional Na noite de sábado (25), o peão Keny Roger de Oliveira, 25, conquistou o título de campeão da LNR (Liga Nacional de Rodeio) e o direito a participar do The American, em fevereiro, nos EUA.

Com uma montaria em que alcançou 89,5 pontos, em 100 possíveis, o peão levou um prêmio de R$ 40 mil, que se soma às oito motos, um carro e um circuito de rodeio que valeu R$ 100 mil à sua carreira.

Questionado pela Folha sobre o que fará com o prêmio, disse que ainda não sabe. "Não sei, tem de dar uma estudada direitinho para não fazer besteira", disse.

A LNR é uma competição que reúne os campeões de rodeios realizados ao longo da temporadas e todo o país. Já o rodeio internacional reúne os melhores da LNR, peões estrangeiros -de EUA e México- e brasileiros que competem no circuito norte-americano, a PBR (Professional Bull Riders).

PRÊMIOS

Outras provas do rodeio pagaram prêmios de até R$ 21 mil, num dia marcado por competições que se estenderam das 15h às 23h.

Na disputa do team penning (prova de apartação), o trio campeão foi formado por Luiz Pigneli Junior, de Guaíra (SP), Antonio Gumiero, de Ribeirão Preto, e João Scatolin, de Indiaporã (SP), que receberam prêmio de R$ 21 mil.

Eles conduziram os animais -sem contato- para o local definido em 78'065, à frente do trio vice-campeão, formado por Paulo Toledo, Rogério Toledo e Lucas Hisbek, que completou a prova em 79'527.

Na categoria amador, o trio campeão levou R$ 15 mil, ao concluir a prova com o tempo total de 84'194.

Já Leandro José Zampollo, 17, de Pirassununga (SP), conquistou o bicampeonato no rodeio júnior, categoria disputada por peões entre 16 e 17 anos. Levou prêmio de R$ 4.000.