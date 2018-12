Por Copa América, Tite quer atletas do Brasil "comportados" nas férias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas uma convocação da seleção brasileira separa os jogadores da Copa América de 2019. Serão dois amistosos em março, provavelmente na Europa, que ajudarão a comissão técnica de Tite a definir a lista final do torneio que será disputado no Brasil. Por isso, há uma recomendação para os possíveis convocados que jogam no futebol do país se cuidarem nas férias. Haverá pouco tempo para entrar no ritmo da próxima temporada e conquistar uma chance.

"Na Europa, os atletas estarão num momento muito bom. No Brasil, estarão voltando de férias. A nossa atenção é muito grande com esses que em março vão ter poucos jogos ainda pelos seus clubes. Nossa observação vai ter que ser de acompanhamento de treinamento, como voltaram de férias, peso, percentual de gordura. Todos esses detalhes são importantes para dar uma consistência boa, para que o Tite possa convocar com segurança", explicou o coordenador de seleções Edu Gaspar, durante evento festivo de Ronaldinho Gaúcho no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Segundo Edu, o próprio Tite já mantém conversas com atletas e clubes para tentar conscientizá-los do pouco tempo até os amistosos de março e da importância deles para a formatação da lista de convocados para a Copa América.

"O Tite já vem constantemente passando uma mensagem da importância de os atletas voltarem bem. Os atletas, por melhor campeonato que tenham feito neste ano, se não chegarem bem em março, talvez as chances possam diminuir. É importante eles terem essa consciência, porque a pesará muito estar fazendo bons jogos até março, para que possam estar sendo convocados", alertou o dirigente da seleção.

Nas últimas convocações de Tite, os jogadores do futebol brasileiro que receberam oportunidades foram o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, o atacante Everton, do Grêmio, e Fagner, do Corinthians, por exemplo.

"Passamos a primeira etapa, que era mais de observação. Agora começa a segunda, que afunila justamente para a Copa América. Essa convocação de março estará muito próximo do que será a lista final. Então precisa servir como preparação. Serão apenas quatro amistosos até a Copa América. O grupo precisa estar bem direcionado", finalizou Edu.