“Por que não fazer uma temporada em Curitiba?”, revela Paulo Gustavo

Ela ganhou os teatros, o cinema, a TV, os livros e quem sabe, uma série própria. O mundo é pequeno para Dorna Hermínia, se depender do seu criador, o ator Paulo Gustavo. Neste sábado (25), o sucesso de bilheterias (no cinema e palcos), volta ao Teatro Guaíra, para duas sessões de ‘Minha Mãe é uma Peça’. Os ingressos já estão esgotados há semanas.

Menos de um ano depois de ter levado mais de 13 mil pessoas ao Guairão, Paulo Gustavo volta a Curitiba para levar mais 6 mil pessoas, para a peça que se tornou uma das maiores bilheterias do cinema nacional com ‘Minha Mãe é uma Peça – O Filme’.

Em conversa exclusiva com o Curitiba Cult, Paulo comenta e comemora por estar de volta à capital, “sempre sou recebido tão bem, o público é maravilhoso. Quem sabe eu não abra uma temporada em Curitiba? Estou ansioso para chegar”, revelou.

O resultado de tanto sucesso, Paulo conta que à fama de Dona Herminia vem da aproximação dela com todas as mães, “eu criei esse personagem para homenagear a minha mãe e acabei homenageando todas”, comenta e ainda aproveita para contar que sua mãe continua como ele representa nos palcos “eu tenho 40 anos e minha mãe acha que eu tenho 20 até hoje”.

Após ter levado o mundo lúdico do teatro aos cinemas, em 2013, onde o público pode conhecer todos os parentes e filhos de Dorna Hermínia, perguntamos se Paulo gostaria de trazer isso para os palcos e fazer uma turnê com os atores Mariana Xavier (Marcelina) e Rodrigo Pandolfo (Juliano), que interpretaram os filhos no longa. “Eu já pensei, sabia? Conversei com a Marina e o Rodrigo e eles ficaram super felizes em rolar isso tudo no teatro, mas é difícil conciliar agenda. Vamos ver”. No próximo ano, em 2019, os três se encontram de novo para gravar o ‘Minha Mãe é uma Peça 3 – O Filme’.

Após ter conquistado todos os meios possíveis, questionamos o que falta para Dona Hermínia e o ator revela estar estudando uma série de TV, “Eu tenho muita vontade de fazer, estou rabiscando na minha cabeça. Cada episódio com um tema diferente, vai ser uma verdadeira aventura reunir todo mundo”.

O ator conversou com o Curitiba Cult em meio às gravações do programa “A Vila”, que volta em outubro, no Multishow, para a segunda temporada.

CINEMA

Comédias e terror são os lançamentos cinematográficos da semana

Os cinemas estão mais repletos de opções do que nunca, esta quinta (23) trouxe mais três boas estreias; o gênero cômico está em alta com dois representantes, enquanto o terror volta a ter um exemplar em cartaz.

‘Te Peguei!’ possui uma proposta bem ousada e baseada em fatos reais focada na brincadeira “pega-pega”. Apresenta um grupo de cinco amigos muito competitivos que disputam uma partida sem limites de pega-pega há 30 anos; com um elenco estrelado, o longa aposta no nonsense para divertir o público.

‘Meu Ex é um Espião’ mescla ação e comédia numa fórmula que vem dando certo nos últimos anos. Aqui Mila Kunis dá vida a uma moça que vê a vida virando de ponta cabeça após descobrir que seu ex é na verdade um espião, assim como o título aponta.

‘Slender Man: Pesadelo Sem Rosto’ aposta na popularidade da lenda urbana existente na internet para levar tal personagem às telonas, aterrorizando um grupo de amigas que na procura por respostas acabam descobrindo e despertando o próprio Slender Man.

DIRETO DA ITÁLIA



Laura Pausini se apresenta na segunda

Uma das vozes italianas mais marcantes está de malas prontas para vir ao Brasil e colocou Curitiba na lista. Isso mesmo, Laura Pausini traz a “Tour 2018” para o palco do Teatro Positivo, na próxima segunda-feira, 27 de agosto. Os últimos ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos, a partir de R$400. Considerada a cantora italiana mais popular dos dias atuais, de maior vendagem e com maior número de certificações e prêmios recebidos, Laura Pausini além de compor e cantar, produz arranjos e projetos para as suas músicas e álbuns.

INTERNACIONAL



Thirty Seconds to Mars: alguns setores já estão esgotados

Os ingressos começaram a ser vendidos em menos de um mês, com entradas que vão de R$190 a R$900, o grupo norte-americano Thirty Seconds to Mars, comprova que a primeira vinda a Curitiba será um sucesso. Isso porque, mais da metade dos lugares do Teatro Positivo, local da apresentação, já foram vendidos e quatro setores já estão esgotados. Quem quiser ver Jared Leto e Shannon Leto de perto é melhor correr, até porque os lugares são marcados. Às vendas estão acontecendo pelo Disk Ingressos a partir de R$240.