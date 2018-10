Porsche 911 Speedster tem produção confirmada em 2019

Da redação

O modelo conceito criado para estudo, apresentado durante a celebração do 70º aniversário da fabricante de carros esportivos, será produzido numa edição especial limitada: a Porsche decidiu iniciar a produção do modelo purista Porsche 911 Speedster no primeiro semestre de 2019. Serão fabricadas exatamente 1.948 unidades do modelo aberto de dois lugares. O número remete ao Porsche 356 “Número 1”, que recebeu sua licença operacional no dia 8 de junho de 1948.

Em Paris, a Porsche apresentou seu segundo estudo para o Speedster Concept este ano. Sua pintura na cor “Guards Red” é uma referência ao 911 Speedster 1988, da geração G-Model. As novas rodas de 21 polegadas com raios cruzados e o interior preto criam uma aparência esportiva e de bom gosto. O sonho torna-se realidade: o 911 Speedster Concept, pronto para ser pilotado, apresentado inicialmente no dia 8 de junho de 2018 em Zuffenhausen, Alemanha, como uma versão “Heritage”, entrará em produção em 2019.

O carro foi desenvolvido na Porsche Motorsport em Weissach, em cooperação com a Style Porsche e a Porsche Exclusive Manufaktur. O futuro 911 Speedster, baseado na linha 991, será o primeiro carro a ser oferecido com os novos pacotes Heritage Design. Essa linha exclusiva de acessórios da Porsche Exclusive permite um grau de personalização ainda maior para o 911. Além da pintura cativante, a rodas de 21 polegadas com cubo rápido são outro destaque visual deste último estudo conceitual apresentado em Paris.

O design de suas rodas, com raios cruzados, é semelhante ao dos carros de competição da Porsche, como o 911 RSR e o GT3 R. As luzes de condução diurna escurecidas também são inspiradas pelas corridas: combinando com a pintura do modelo de estudo, elas foram mantidas vermelhas.

Os dois espelhos retrovisores externos, com formato "Talbot", assim como a tampa do tanque de combustível, posicionada no centro do capô, brilham em cromo negro e platina. Em contraste com a versão "Heritage" mostrada anteriormente, o interior utiliza couro preto parcialmente perfurado, ressaltado por toques vermelhos.