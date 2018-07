Prefeito vistoria obras em ponte pedida há 35 anos no Boqueirão

SMCS

A Prefeitura de Curitiba atendeu uma solicitação de mais de 35 anos dos moradores do Boqueirão e começou a construção de uma ponte de concreto na Rua 25 de Agosto, no córrego Evaristo Veiga.

A nova ponte, que substituirá a antiga de madeira, terá dez metros de largura por sete de cumprimento. Nesta sexta-feira (13), o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel, acompanharam o andamento das obras, que serão concluídas em 90 dias.

“É a quinta ponte de concreto que estamos construindo, substituindo as arcaicas pontes de madeira com mais de 50 anos. Um córrego com o fluxo grande que precisava de uma ponte maior até para ajudar a reduzir os alagamentos”, afirmou Greca, que na quinta-feira visitara as obras das pontes de concreto da ruas Aleixo Schluga (Santa Cândida) e Sebastião Gonçalves Pinto (Atuba).

Além da ponte do Boqueirão, há construção de pontes nas ruas Vitorino Kaviski (córrego Campina do Siqueira, no Campina do Siqueira), e na Mathias de Andrade Rocha (córrego Alto Boqueirão, Alto Boqueirão).

Pimentel explica que a nova ponte está sendo feita de concreto com as vigas e lajotas repassadas pelo governo estadual. Ao todo, serão cinco novas pontes de concreto construídas com a parceria. “Fazia sete anos que Curitiba não investia na construção de pontes de concreto, que são mais resistentes e garantem maior segurança”, disse ele.

Pedido antigo

Morador antigo da região, o aposentado Adir Martins fez em 1983 o primeiro baixo assinado solicitando a construção de uma ponte de concreto no local.

“A antiga ponte de madeira sempre estava dando problema, inclusive, com acidentes. Muito bom saber que a prefeitura agora está atendendo nosso pedido e construindo uma definitiva de concreto”, afirmou ele.

Asfalto Novo

Antes da ponte, o prefeito acompanhou as obras de reciclagem do pavimento da Rua Nova Aurora, uma das 250 ruas que serão recapadas até o final do ano pela gestão. “Serão 2,5 km de asfalto definitivo e de qualidade, que vai desde o Contorno Sul até o Alto Boqueirão. Estamos cuidando de Curitiba com a dimensão do nosso coração”, afirmou Greca.