Prêmio de fotos cômicas de bichos quer ajudar a protegê-los

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é apenas mais um concurso de fotos. O Comedy Wildlife Picture Awards, que divulgou seus finalistas de 2018, mostra que mesmo os animais na natureza selvagem têm seus momentos cômicos.

Segundo os organizadores do prêmio, ele é o resultado de dois fatores. O primeiro é a necessidade de uma competição fotográfica leve, pra cima, possivelmente despretensiosa e, basicamente, sobre a vida selvagem fazendo coisas engraçadas.

O segundo e mais importante objetivo é ajudar na conservação dos bichos -compartilhando suas fotos, falando sobre os animais retratados e, quem sabe, se engajando de alguma forma na proteção deles.

Não valiam fotos de pets, animais de fazendas ou muito menos em cativeiro. Também era proibido machucar ou incomodar os animais de alguma forma durante os retratos.

Segundo o regulamento, todo cheio de ironias, a foto precisava ter sido tirada nos últimos 99 anos e o autor que quisesse submeter sua foto precisava achar que "Bohemian Raphsody", do Queen, é uma das melhores músicas já feitas.

Essa é a quarta edição do prêmio. São duas categorias: a escolha dos jurados e a votação popular. O vencedor será revelado no dia 15 de novembro e ganhará um safári no Quênia.

A iniciativa tem apoio da ONG britânica Born Free Foundation, cujos objetivos são acabar com a exploração de animais em cativeiros, resgatar bichos e proteger espécies raras.