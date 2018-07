Prêmio Estácio de Jornalismo prorroga inscrições até o dia 20

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram prorrogadas até o dia 20/7 as inscrições para a oitava edição do Prêmio Estácio de Jornalismo. A premiação tem o objetivo de fomentar a produção de reportagens que abordem o ensino superior no Brasil.

Serão distribuídos R$ 100 mil para as melhores reportagens nas mídias de TV, rádio, impresso e internet nas modalidades nacional e regional. O prêmio principal será de R$ 25 mil para o melhor trabalho dentre os participantes.

Cada participante poderá inscrever até cinco reportagens que tenham como tema central o ensino superior e seus impactos na sociedade. Só serão aceitos trabalhos publicados no país entre 11/6/2017 e 2/7/2018.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site, onde também estão disponíveis mais informações sobre a premiação.