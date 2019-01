Presidente Bernardo Luiz Duarte dá posse a diretoria

comunicacao@fpcg.com.br

A FPCG recebeu vice-presidentes, diretores e conselheiros em sua sede nesta segunda-feira. Janeiro trouxe grandes novidades para a Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, um novo biênio se inicia e com ele uma nova diretoria foi empossada. O Presidente eleito Bernardo Luiz Duarte, do Graciosa Country Club, recebeu sua equipe na sede da FPCG, nesta segunda-feira dia 14. Confira os participantes desta gestão:

Presidente

Bernardo Luiz Duarte

Vice Presidentes

VP – Técnico – Maurício Grein de Leão

VP – Administrativo – Financeiro – Diego Schaedler Veiga

VP – Marketing – Alessandro Bergamasco Nobrega

Diretoria

Diretor de Handicap – Rafael Laurnagaray

Diretor de Regras – Ariel Laurnagaray

Diretora Dpto. Feminino – Leslie de Oliveira Bocchino

Diretor Operacional – Norton Manfro Bianeck

Diretor Juvenil – Antonio Douate

Diretor Jurídico – Luiz Felipe Russo Schmidt

Conselho Fiscal

Membro Efetivo – Lucas Oliveira Ribeiro

Membro Efetivo – Fernando Barrinuevo

Membro Efetivo – Luiz Guilherme Ferraz

Membro Suplente 1 – Rafael Moraes Bernardi

Membro Suplente 2 – Altaídes Isotton

Membro Suplente 3 – Lauro Alves de Oliveira

Gerente executivo

Enzo Miyamura

“Iniciamos em janeiro de 2019 uma nova etapa na Gestão da FPCG. A Chapa Golfe Raíz tem o objetivo claro de colocar o atleta federado em primeiro lugar e aumentar o número de praticantes do nosso esporte. Iremos implementar e propor mudanças técnicas, administrativas e estatutárias.

Não queremos mais o velho “não podemos”, tampouco somos “mais do mesmo”. Tentaremos e conseguiremos ser grandes. Contamos com a força e o apoio de todos os amigos Golfistas!” disse o Presidente Bernardo Duarte.

Pen Royal Golf abre calendário da FPCG– transporte será gratuito

Competição acontece na 2ª semana de fevereiro, em Londrina-PR, valendo para o Ranking Estadual. A décima quinta edição do Open Royal Golf abre o calendário de 2019 da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, reunindo golfistas do Paraná e de Santa Catarina, nos dias 09 e 10 de fevereiro, no campo do Royal Golf Residence. Localizado em empreendimento de alto padrão, o campo possuí 9 buracos distribuídos em 220 mil metros quadrados de muito verde, contendo dois lagos.

A sexta-feira, 08 de fevereiro, será destinada para treino dos golfistas até as 16 horas. As modalidades serão Stroke Play e Stableford jogadas em 36 buracos. Os campeões da edição passada foram Maurício Leão e Jovana Fuganti.

Transporte – A Federação disponibilizará para todos os golfistas um transporte gratuito, com a seguinte programação:

Saída do ônibus – Graciosa Country Club – quinta-feira (07/02) – às 23h30

Saída de van – Graciosa Country Club – sexta-feira (08/02) – às 18h00

Retorno dos atletas será apenas com o ônibus, no domingo, após a cerimônia de premiação.

Haverá translado nos dias de torneio – hotel oficial > clube > hotel oficial. Os interessados deverão enviar nome completo, RG e loca/datal de saída para o e-mail financeiro@fpcg.com.br.

As inscrições deverão ser realizadas até dia 06 de fevereiro, às 17 horas, através da ficha de inscrição online. O valor é de R$300,00 masculino – R$ 250,00 feminino e R$ 150,00 juvenil. O limite é de 81 jogadores por ordem de inscrição.

Programação social – A confraternização entre o golfistas está garantida com a programação social promovida pelo clube. No sábado os golfistas se reúnem no café da manhã e também no jantar de confraternização, domingo, haverá café da manhã e coquetel de encerramento na cerimônia de premiação.

Hospedagem – O hotel oficial do torneio é Hotel Comfort Suites Londrina, haverá valores especiais para os golfistas, as reservas deverão ser feitas por Invicta Turismo (Gian) – Telefone (Fixo) 43 3323-7400 – Celular / Whats: 43 99106-8826 – E-mail invicta@invictaturismo.com.br.

Patrocinadores – Os patrocinadores são desta edição são: Divesa, Weiku, Sabin, Unimed, Alpes. Os apoiadores são: Century 21, Ecocardio, Zanni, Super Mufatto, Tramontina, PGT Service, Itamaraty, Panvel, Gastro Clínica, Hoftalon, Centro do Coração, Copacol, Açaí Wave, Irmãos Furuta, Florense e Yplug.

NOVAS REGRAS DE GOLFE ENTRARAM EM VIGOR EM TODO O MUNDO!

As novas e modernizadas regras do golfe foram finalizadas e liberadas pela USGA e R&A e entraram em vigor em 1º de Janeiro 2019. Temos já todas elas traduzidas para o português e impressas e prontas para distribuição. Fica aqui o agradecimento mais do que especial ao árbitro internacional Carlos Gasparian pelo trabalho árduo de tradução e compilação dos livros.

Embora a premissa geral para essa atualização fosse esclarecer a notória ambigüidade do esporte em torno de suas diretrizes, vamos ser honestos: a linguagem de regras ainda pode ser difícil de processar. Felizmente para você, temos tudo o que você precisa saber sobre as novas Regras de Golfe aqui.

Você pode acessar o site da CBG – https://www.cbg.com.br/?page_id=6972 e fazer o download dos livros de regras em português, e aproveito para divulgar que existe também uma página bem legal no Instagram que pode te auxiliar nas dúvidas das novas regras: @golfrules_questions.br

As novidades!!!!! Vamos lá:

As áreas do campo

Existem cinco áreas do campo. A área geral, que cobre todo o campo, exceto pelas seguintes quatro áreas:

A área do tee do buraco que você está jogando (Regra6.2),

Todas as “áreas de penalidade” (Regra17),

Todos os bunkers (Regra12), e

O green do buraco que você está jogando (Regra13).

É importante saber a área do campo onde sua bola se encontra pois afeta as Regras que se aplicam ao jogar sua bola ou ao obter alívio.

O número de regras encolheu consideravelmente

A fim de simplificar os regulamentos do esporte, existem agora 24 regras, ao invés de 34. Uma considerável redução.

Houve ajustes da proposta inicial modernizada que foi lançada em 2017

Quatro, para ser exato. Depois que o primeiro rascunho foi submetido ao público e a testes (inclusive feitos aqui no Brasil), os órgãos governamentais receberam feedback da comunidade de golfe. As alterações são uma resposta ao que ouviram.

Uma mudança é projetada especificamente para o jogador recreacional

Em relação ao “fora de campo” ou a uma bola perdida. Em vez de tacada e distância, uma nova regra local permite a opção de “dropar” uma bola nas proximidades de onde a original foi perdida ou saiu fora dos limites, incluindo a área de fairway mais próxima, com uma penalidade de duas tacadas. Basicamente, se você “espantar” o seu primeiro drive no meio do mato, não precisará mais bater a terceira do tee. Em vez disso, você pode jogar a sua quarta tacada do fairway. Isso foi feito para ajudar no ritmo de jogo.

Esta regra não será aplicada no nível profissional ou em outras competições de elite ou torneios amadores válidos para rankings.

Outro ajuste: a altura do “drop”

Embora a proposta inicial fosse que o jogador pudesse dropar de qualquer distância acima de duas polegadas do chão, a nova regra estipula que o drop seja feito na altura do joelho, ainda uma mudança significativa em relação ao nível atual do ombro. Lembre-se: o drop DEVERÁ ser feita na altura do joelho.

Também não há mais uma penalidade por bater duas vezes na bola com um mesmo movimento

Os golfistas agora só contarão uma única tacada quando o fato acontecer.

Comprimento do taco, e não polegadas, será a medida para alívio

Uma das propostas de março de 2017 exigia um padrão de 20 ou 80 polegadas, mas os golfistas responderam dizendo “Como vamos realmente medir isso?”. Os órgãos governamentais concordaram, voltando ao tamanho de distância relativo ao tamanho do taco, para medir a sua área de alívio.

Além dos ajustes, outras propostas no primeiro esboço de março de 2017 serão implementadas

Estes englobam seis áreas principais: penalidades por mover a bola, regras de putting-green mais tranquilas, regras facilitadas para azares de água, ritmo de jogo, integridade do jogador e regras no bunker.

As grandes conclusões disso são:

Não há mais penalidade por mover acidentalmente uma bola no green

Você ainda é penalizado, no entanto, se é “virtualmente certo” que você fez com que a bola se movimentasse de propósito.

Você pode deixar a bandeira no lugar

Não só a penalidade por jogar com a bandeira sem “atendimento” foi eliminada, você pode jogar sem remover a bandeira – sem problemas!!!!

Você pode consertar todas as marcas e irregularidades no green

Qualquer dano, feito por animais, jogadores, bola, etc.

Outra penalidade removida: tocar a linha do putt

No entanto, caddies não estão autorizados a ficar atrás do jogador ou em uma extensão da linha do putt, desde o momento que o jogador toma o seu stance. Preste muita atenção nesta mudança: você não poderá ser “alinhado” por seu caddie ou parceiro, quando estiver pronto para jogar, mesmo que ele se afaste logo em seguida.

Agora você pode mover impedimentos em bancas e obstáculos de água

Também não há penalidade por tocar o solo ou a água em uma “área de penalidade” (a nova definição para os azares de água). Na banca de areia, no entanto, você não pode encostar o taco próximo a bola.

No entanto, se você estiver se apoiando e tocando a areia com o taco, tudo bem (desde de que não logo atrás da bola).

Uma opção extra de alívio foi adicionada para uma bola injogável em uma banca

Sim, mais uma boa notícia para aqueles que tem problemas com a areia. Você pode jogar a bola de fora da banca com uma penalidade de duas tacadas.

As Regras também dão mais legitimidade à sua integridade

Um jogador recebe “julgamento razoável” ao estimar ou medir um local, ponto, linha, área ou distância. Sua julgamento será válido, mesmo se a evidência de vídeo mostrar posteriormente que você não estava no lugar exato.

Bola deslocada quando você está procurando ela

Agora, quando você está procurando a sua bola no meio do mato, depois de seu tradicional “slice”, ou “hook”, caso você pise nela, desloque, etc, não existe mais penalidade.

Bola enterrada no próprio pique

Regra já utilizada como “regra local” na grande maioria de torneios, a bola enterrada em “seu próprio pique” pode ser levantada, limpa e recebe alívio através do campo, e não somente nos fairways, como anteriormente.

Stance em um “green errado”

Se a sua bola acaba parando em um green “errado” (de outro buraco que você não está jogando), você deve aliviar a bola e o seu stance.

Bola batendo em seu caddie ou no seu equipamento

Agora não há mais penalidade quando você acaba tendo o acidente de bater a sua bola em seu caddie ou seu equipamento (bolsa, cart, etc).

Você também não precisa mais anunciar quando estiver levantando uma bola para identificar ou ver se ela está danificada

As novas regras estão realmente confiando em você, amigo. Não decepcione.

Você não tem mais permissão de cinco minutos para procurar uma bola perdida

Sua “equipe de busca” agora tem três minutos. Vamos ser honestos, você não iria encontrá-lo em cinco, de qualquer maneira.

E um jogador não pode levar mais de 40 segundos para jogar uma tacada

Uma mudança feita para ajudar a acelerar o ritmo de jogo, apesar de admitir que este poderia ser um pouco difícil de aplicar nos torneios amadores. Mas procure sempre jogar de maneira rápida.

Infelizmente, uma das mudanças de regras mais debatidas não foi feita

As famigeradas bolas que param dentro de um “divot”. “Um dos principais objetivos da iniciativa de mudanças é tornar as regras mais fáceis de entender e aplicar, mas também garantir que mantemos as tradições e os princípios por trás do jogo”, disse nosso amigo Thomas Pagel, diretor sênior de regras e status de amador da USGA. “E os princípios são jogar a bola como está e o campo como você o encontra. Então, colocar uma regra que permita que um jogador remova uma bola de um “divot” não era algo que estávamos querendo fazer ”.

Meus amigos e amigas, as mudanças foram feitas para facilitar o entendimento, o jogo e o ritmo. Leia, pergunte, converse em seu clube. Procure sempre estar atento às regras do jogo, proporcionando um jogo justo a todos, e divertido!

Aproveite as novas regras, e divirta-se.

Créditos: Daniel Neves – Diretor de Relações Internacionais e Regras da CBG.