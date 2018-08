Presidente da Assembleia defende 'semana de dois dias' durante campanha: 'Congresso está em recesso branco'

Redação Bem Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ademar Traiano (PSDB), justificou hoje a decisão tomada na véspera pelos parlamentares da Casa, de reduzir as sessões de votação para dois dias da semana, às segunda e terças-feiras, “antecipando” as sessões das quartas-feiras, por causa da campanha eleitoral. “O Congresso Nacional está em recesso branco. Nós estamos trabalhando de segunda a terça-feira”, alegou o tucano. “Também os senhores deputados dependem de suas bases no interior do Paraná para poderem trabalhar nesse período”, argumentou Traiano.

