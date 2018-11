Presidente do PSL diz que Bolsonaro decidiu antecipar proposta de 13º para Bolsa Família

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, afirmou nesta quarta-feira (10) que a campanha decidiu incluir no programa de governo uma proposta para pagar o 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família.

"Nós não soltaríamos essa notícia agora, soltaríamos mais para frente, mas o capitão decidiu que seria assim. É uma proposta que foi desenhada, costurada e pensada até mesmo pelo general Mourão que é a implementação de um 13º do Bolsa Família."

O anúncio ocorre depois de o vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, ter dado declarações controversas sobre o pagamento do 13º salário. Ele disse a uma plateia de empresários que o benefício era uma "jabuticaba".

Bebianno não detalhou de onde os recursos serão retirados e disse que o pagamento poderá ser feito em duas parcelas.

"Talvez dividido em duas parcelas, isso ai o Paulo Guedes vai definir na hora certa", disse.

A proposta de criar um 13º salário para o programa não é novidade em campanhas eleitorais.

Em 2010, o benefício foi proposto pelo tucano José Serra, quando ele disputava a Presidência com Dilma Rousseff (PT).

Em 2014, a dois dias das eleições, a candidata Marina Silva, então filiada ao PSB, também prometeu o mesmo.