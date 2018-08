PRF registra moto a 123km/h em perímetro urbano de Londrina

Da Redação Bem Paraná com PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagrou uma motocicleta a 123 km/h na BR-369, no perímetro urbano de Londrina, na manhã desta quarta (15). Durante operação de fiscalização de velocidade na BR-369, o radar da PRF flagrou uma motocicleta transitando a 123 km/h na Av. Tiradentes. No local, que tem um alto fluxo de veículos, inclusive com placas indicativas, o limite de velocidade é de 70 km/h.

A essa velocidade, o motorista será autuado por dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%, que é uma multa gravíssima, com sete pontos na CNH, além do valor de R$ 880,41 e a suspensão imediata do direito de dirigir.

Em duas horas e meia de operação, 229 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade.