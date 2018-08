Professor da aula mais concorrida de Harvard dá palestra e workshop em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O professor do curso mais popular da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, volta ao Brasil após cinco anos. Em Curitiba, Tal Ben-Shahar, que usa um ramo da psicologia para ajudar os estudantes na busca da realização pessoal, participará de dois eventos: uma palestra no Congresso Internacional de Felicidade, na Expo Renault do Parque Barigui, e um workshop sobre Psicologia Positiva no Expo Unimed da Universidade Positivo. Ambos os eventos são em novembro, mas as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.

Em Harvard, Ben-Shahar ministrou o curso pela primeira vez em 2004 e teve apenas oito inscritos. A fama cresceu, as aulas já recebem mais de mil inscrições em um ano e Ben-Shahar é unanimidade em relação a temas ligados à felicidade e ao bem-estar – assuntos aos quais ele começou a se dedicar justamente porque se sentia infeliz.

“No meu segundo ano de estudante em Harvard, quando cursava Ciência da Computação, eu era bem-sucedido, tinha boas notas e tempo para atividades que me davam prazer, como jogar squash. Mesmo assim eu era infeliz. Para entender por que, mudei de área e fui cursar filosofia e psicologia. Meu objetivo era responder a duas perguntas: por que estou triste e como posso ficar feliz? Estudar isso me ajudou, e decidi compartilhar o que aprendi”, conta.

Na visão de Ben-Shahar, as pessoas hoje buscam por algo mais profundo do que dinheiro e poder, que por décadas, principalmente no sec. XX, tornaram-se sinônimo de ser bem-sucedido. A primeira lição que ensina é: mais importante do que buscar incessantemente a felicidade é encontrar o equilíbrio. “Nós precisamos nos conceder a permissão de sermos seres humanos. Isso significa vivenciar emoções dolorosas, como raiva, tristeza e decepção. Temos dificuldade de aceitar que todo mundo sente essas emoções às vezes. É precisamente a expectativa de sermos perfeitamente felizes que nos faz ser menos felizes”.

No workshop, o professor fornecerá conselhos da Psicologia Positiva e discutirá como transformá-los de teoria em prática.

S E R V I Ç O

III Congresso Internacional de Felicidade

3 e 4 de novembro

Expo Renault - Parque Barigui - Curitiba

Informações e inscrições pelo site www.congressodefelicidade.com.br

Workshop com Tal Ben-Shahar

5 de novembro – 19h

Expo Unimed Curitiba (Universidade Positivo)

Inscrições: https://www.congressodefelicidade.com.br/inscricao-tal-ben-shahar (preços promocionais para congressistas e alunos da Universidade Positivo)