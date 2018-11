Show de Roger Waters lota o Couto Pereira com 41,4 mil pessoas; confira a setlist

Redação Bem Paraná

A Justiça Eleitoral do Paraná mandou advertir a produção do show do cantor Roger Waters, que ocorrerá a partir das 21h30 deste sábado (27) em Curitiba, para as restrições de manifestações políticas-eleitorais que ocorrem a partir das 22h do dia que antecede as eleições, no domingo (28). A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a determinação, o músico e fundador da banda Pink Floyd, que tem usado seus shows no Brasil para se manifestar politicamente, só poderá fazê-lo na primeira meia hora do espetáculo, marcado para começar às 21h30. Filho de um soldado que morreu na Segunda Guerra Mundial, Waters tem uma carreira marcada por posições políticas contrárias ao fascismo e ao autoritarismo.

A decisão é do juiz eleitoral Douglas Marcel Peres e foi tomada com base em um pedido do Ministério Público Eleitoral. Segundo o juiz, a lei eleitoral brasileira traz restrições para “o livre e ilimitado exercício de manifestação” no dia anterior e na data do pleito. “(Entre 22 horas e meia-noite (de sábado), há uma restrição para manifestação pública em prol ou contra candidatos a cargos eletivos, transgressão essa sujeita a multa”, argumentou o magistrado. Ele alerta que, após meia-noite de domingo, qualquer manifestação política pode configurar boca de urna, sujeita à prisão.

No pedido à Justiça, a promotora de Justiça Eleitoral Cláudia Madalozo inclui reportagens sobre outros shows realizados por Waters pelo Brasil, em que ele se manifestou politicamente, principalmente contra o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro e contra o fascismo e o autoritarismo. Segundo ela, as manifestações anteriores justificariam um pedido de providências preventivo, “no escopo de esclarecer o artista, e principalmente empresários, acerca da necessidade de observância do limite legal das 22h para manifestações de cunho político que traduzam propaganda”.

Na, Peres mandar “advertir previamente” os responsáveis pela realização de “eventos de grande porte”, sem especificar claramente o show de Roger Waters, a serem realizados na noite de sábado “quanto a manifestações político-partidárias e das consequências legais de sua transgressão”. A notificação foi direcionada apenas à produção do show de Waters em Curitiba.



Setlist do espetáculo



Abaixo, você confere quais músicas serão tocadas por Water no Couto Pereira. Segundo a organização do evento, 41.480 pessoas devem comparecer ao show.

1. Breathe

2. One of These Days

3. Time

4. Breathe (Reprise)

5. The Great Gig in the Sky

6. Welcome to the Machine

7. Déjà Vu

8. The Last Refugee

9. Picture That

10. Wish You Were Here

11. The Happiest Days of Our Lives

12. Another Brick in the Wall Part 2

13. Another Brick in the Wall Part 3

14. Dogs

15. Pigs (Three Different Ones)

16. Money

17. Us and Them

18. Smell The Roses

19. Brain Damage

20. Eclipse

21. The Bravery of Being Out of Range

22. Comfortably Numb