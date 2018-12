Psicodália 2019: Pepeu Gomes é mais uma atração confirmada no lineup do festival

Redação Barulho Curitiba com assessoria

O Psicodália, um dos maiores festivais multiculturais independentes do país, anuncia mais uma grande atração: Pepeu Gomes. O eterno novo baiano apresenta para o público, que estará no carnaval 2019 em Rio Negrinho (SC), ‘Geração de Som’, seu primeiro álbum da carreira solo, lançado em 1978.

