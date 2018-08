PSL de Bolsonaro confirma candidatura de Francischini ao Senado

Narley Resende

O deputado federal Fernando Francischini confirmou há pouco durante a convenção do PSL a candidatura ao Senado Federal. Neste momento ele está reunido com dirigentes de cinco partidos que darão sustentação à candidatura. “Vamos lavar a roupa suja dos últimos anos da política do Paraná em público durante esta campanha. Os eleitores precisam saber quem é quem”, afirmou Francischini diante de uma platéia de correlegionários. "Sou candidato à Senado Federal a pedido do Jair Bolsonaro", completou.

O mega empresário Wilson Picler, dono do Grupo Educacional Uninter, será o primeiro suplente. Expoente na área de Educação e referência no país, Picler abriu mão da candidatura para ajudar o Delegado Francischini. "É com muito orgulho que me coloco à disposição do PSL e do Francishini para rodar todo este Paraná e juntos teremos êxito em eleger Francishini senador da República", disse.

Valdinei Silva, que é empresário da região Oeste do Estado, presidente do Cascavel Futebol Clube e diretor de uma das maiores Apaes do Paraná, ficará na segunda suplência. "Chego agora na chapa, mas com muita energia e disposição para levar o nome do Francischini a todos os cantos do Paraná", afirmou Silva.

Sobre a disputa ao Governo do Estado do Paraná, o PSL manterá as conversas com os pré-candidatos até o fim do prazo previsto na legislação eleitoral.