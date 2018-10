PUCPR divulga resultado do vestibular 2018/2019. Confira se você foi aprovado!

Redação Bem Paraná

PUCPR divulgou no final da manhã desta terça-feira (23 de outubro) o resultado do Vestibular de Verão 2019. Os aprovados poderão comemorar no tradicional banho de lama, que será realizado das 10 às 15h, no Estacionamento E-17 (Portão 4) do Câmpus Curitiba, localizado na Rua Imaculada Conceição. A Universidade recomenda que os participantes utilizem o Portão 1 ou o Portal para a entrada no Câmpus. A entrada pelo Portão 4 estará bloqueada.

Os primeiros colocados no Vestibular Tradicional e no Vestibular de Medicina foram recebidos pelo reitor da Universidade, às 10h, em cerimônia especial para a concessão de bolsa de estudos integral. Além do banho de lama, a festa contará com Trio Elétrico com DJ, apresentação das baterias das atléticas da PUCPR e foodtrucks.

O resultado do Vestibular de Verão 2019 está disponível no site da instituição (clique AQUI para acessar a página com o resultado). Para isso, é necessário ter o CPF do candidato em mãos. Para mais informações: (41) 3271 2400.

Matrículas – a primeira etapa das matrículas poderá ser realizada no período de 24 a 29 de outubro de 2018.

Confira o cronograma de divulgação das chamadas subsequentes:

2ª Convocação: 05/11/2018

3ª Convocação: 21/11/2018.

4ª Convocação: 05/12/2018.

5ª Convocação: 14/12/2018.