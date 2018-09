Quadrilha de roubo internacional de cargas é presa em São José dos Pinhais

Redação Bem Paraná com assessoria da Polícia Civil

Quatro pessoas – sendo três homens e uma mulher – foram presas em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, suspeitas de integrarem uma quadrilha de roubo de caminhões, com atuação internacional. As prisões foram efetuadas pela Polícia Civil do Paraná na terça-feira (25). Houve também a apreensão de uma adolescente.

Outras duas pessoas são procuradas, de acordo com a Delegacia de Furtos e Roubos e Veículos (DFRV) de Curitiba. Todos os presos são jovens. Eles têm entre 19 e 23 anos. Os quatro estão detidos na carceragem da DFRV e foram autuados pelos crimes de roubo e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a menor de idade foi encaminhada para a Delegacia do Adolescente de São José dos Pinhais. Um caminhão de R$ 150 mil foi recuperado, ainda conforme a polícia.

As investigações da DFRV foram feitas em parceria com a Polícia Civil de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e com a polícia da Bolívia.