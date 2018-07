Quem você levaria para uma ilha deserta!

Em uma das finais do programa O Aprendiz, que tem como figura principal o apresentador publicitário Roberto Justus, que ficou famoso para a maioria de nós como namorado de algumas celebridades, mas no mundo corporativo já era um empresário muito bem sucedido e reconhecido na área da comunicação.O programa tem por finalidade escolher o vencedor dentre um grupo de jovens profissionais cheios de formação e com muita vontade de conseguir uma boa oportunidade profissional.

Assim são realizadas muitas tarefas em equipe e entrevistas com presidentes de grandes empresas, sendo que o participante vencedor irá ganhar uma vaga de gerente ou diretor em uma das empresas do Justus, com um salário anual convidativo de R$ 250.000,00 por ano. É claro que com um incentivo assim a disputa se torna bem interessante, cheia de respostas inteligentes e outras nem tanto, com tarefas cumpridas com uma criatividade que leva muitas empresas a quererem um daqueles jovens talentos.

Os quatro finalistas foram entrevistados por Presidentes de renomadas companhias, sendo que um dos entrevistadores fez a seguinte pergunta: Se você fosse para uma ilha deserta e pudesse levar uma pessoa, quem você escolheria?

Um dos candidatos escolheu o próprio Justus, passando a impressão de ser um adulador de chefe. Ele até tentou argumentar, mas a resposta já tinha sido dada e não houve como remendar, não agradando ao entrevistador, tampouco o Roberto Justus. Uma outra resposta foi muito legal, a jovem executiva respondeu que levaria o seu pai, pois ele era um referencial em sua vida, de coisas boas e apoio.

O engraçado é que a maioria de nós não enxerga as pessoas a nossa volta, tendemos a achar que o grande referencial de sucesso e talento a ser seguido se encontra em algum lugar, menos perto da gente. Passamos a vida procurando um referencial a ser seguido na televisão, nos filmes, em revistas ou na rua, e esquecemos que dentro de casa existe alguém que pode ser o seu grande exemplo de perseverança e sucesso.

Então amigo, pare de olhar para fora e olhe mais para os seus pais, mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs, esposos e esposas, noivos e noivas, e descubra quem você vai escolher para ser seu mentor numa ilha deserta.

