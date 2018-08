Ratinho Jr e Cida Borghetti comemoram desempenho em pesquisa

Narley Resende

Nas redes sociais e por meio de comunicados das assessorias, o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) e a governadora Cida Borghetti (PP) comemoraram seus desempenhos na pesquisa IRG, encomendado pelo jornal Bem Paraná e divulgada nesta quarta-feira (15), com levantamento de intenções de voto para o governo do Paraná. Ratinho lidera, com 45%, e Cida, vem em seguida, com 20,2%.

O candidato do PSD agradeceu a confiança e, segundo a assessoria, afirmou que "esse é o resultado de um trabalho construído junto com os paranaenses com um plano de governo que vai de encontro com as demandas do Estado". Também reforçou que vai "continuar fazendo uma campanha limpa e propositiva, combatendo às fake news e apresentando soluções e um novo modelo de gestão aos paranaenses".

A assessoria divulgou nota destacando uma análise de crescimento de "442%", em comparação com as primeiras pesquisas. Outro fato destacado pela campanha de Cida é o de que o levantamento espontâneo do IRG mostra que 78% dos entrevistados não sabem em quem votar. Isso daria à candidata chance de crescimento durante a campanha. “Estou motivada e confiante. A campanha nem começou ainda e em poucos meses saímos da casa dos 5 % e superamos os 20%. Só tenho a agradecer a confiança da população. Nos próximos dias vamos apresentar as propostas, comparar a capacidade de gestão dos candidatos e mostrar que - mais do que sermos firmes e fortes - temos que cuidar das pessoas”, afirmou a candidata à reeleição.

Para o cientista político Emerson Cervi, professor da Universidade Federal do Paraná, a campanha eleitoral pode representar mudança no quadro. "De maneira geral, essa pesquisa mostra aquilo que a gente já intuia. As campanhas eleitorais são muito importantes no Brasil. Neste ano, como a campanha está mais curta, não começou ainda, começa amanhã (16), a 50 dias da eleição, e há mais de dois terços dos eleitores que ainda não sabem em quem votar para a eleição majoritária. Imagine como isso está para as eleições proporcionais", pondera.

(A pesquisa IRG/Bem Paraná ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaenses, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. O registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é PR-09806/2018)