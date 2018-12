Ratinho Jr visita Bolsonaro e promete mobilizar aliados para apoiar candidato no PR

Narley Resende

O governador eleito Ratinho Junior (PSD) viajou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17) para visitar o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) e combinar como se dará sua atuação de apoio na campanha presidencial. A visita ocorreu na casa de Bolsonaro, por volta das 15 horas, na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca.

Ratinho Junior disse durante a manhã que está à disposição do presidenciável do PSL, que já havia declarado simpatia a Ratinho Jr no primeiro turno. O governador eleito retribuiu o apoio logo após o resultado das urnas no dia 7 de outubro. Antes disso, dizia apoiar o candidato derrotado Alvaro Dias (PODE) à presidência, apesar de seu partido, o PSD, compor aliança como o PSDB do também candidato derrotado Geraldo Alckmin.

“No que ele entender que a gente possa colaborar mais. Me coloquei à disposição, inclusive, para a gente fazer um grande encontro com os prefeitos do Paraná. Ele está dependendo de alta médica, parece que na segunda-feira ele vai saber se pode fazer campanha em viagens e atos políticos. Nossa postura, nosso compromisso e decisão é de apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro”, disse Ratinho Jr.

O encontro citado por Ratinho Jr é organizado pelo coordenador da campanha de Bolsonaro no Paraná, deputado estadual eleito Fernando Francischini (PSL). O ato, marcado para terça-feira, dia 23 de outubro, em Curitiba, deve contar além de prefeitos e apoiadores, com deputados estaduais e federais eleitos. O local exato do encontro, que seria no Restaurante Madalosso, ainda não está confirmado.

De acordo com a assessoria, no encontro na tarde desta quarta, o governador eleito pediu maior atenção ao Estado. Um dos pontos de destaque na conversa foi a consolidação de uma nova política de segurança na região de fronteira do Paraná com o Paraguai e Argentina. Também estava presente no encontro o deputado federal Onix Lorenzoni (DEM) que deve ser o ministro chefe da Casa Civil em um eventual governo de Bolsonaro.

Ratinho pai

O apresentador Ratinho, do SBT, pai de Ratinho Jr, também participou da reunião. A visita durou cerca de 30 minutos. Ratinho pai entrou e saiu da casa do político sem falar com a imprensa, que aguardava na portaria do condomínio.

Ao portal UOL, Major Olímpio, eleito senador pelo PSL em São Paulo, disse que o apresentador e Bolsonaro são amigos de longa data. Ele classificou como uma visita social, em que Ratinho aproveitou para manifestar apoio de forma presencial. Nas redes sociais, ele já havia se posicionado favoravelmente à candidatura do pesselista.

O segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad (PT) será no dia 28 de outubro.