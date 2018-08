Ratinho Junior confirma apoio a candidato do Podemos ao Senado

Blog Política em Debate

A chapa do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo do Paraná terá como candidato ao Senado o empresário Oriovisto Guimarães, o Professor Oriovisto, do Podemos. Com isso, o partido do senador Alvaro Dias, pré-candidato à presidência, deve ter liberdade para apoiar Ratinho Jr, embora não haja uma coligação para o governo. Alvaro afirmou que irá manter neutralidade.

Até às 17h deste domingo (5), a assessoria de Ratinho Jr havia confirmado a candidatura única de Oriovisto para o Senado na chapa. O PSC teria reivindicado a segunda vaga e a coligação manteve a candidatura de Renan da Mata (PSC), ligado ao pastor Takayama (PSC). Com isso, Ratinho Jr. terá dois candidatos ao Senado.

Alvaro Dias é irmão do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu de participar das eleições deste ano na véspera da convenção de seu partido. Um dos motivos seria a pressão sofrida pelo irmão para que deixasse a disputa. O PDT atribuiu a desistência de Osmar a um acordo de Alvaro com Ratinho. Professor Oriovisto seria candidato na chapa de Osmar, mas passou para a chapa de Ratinho justamente após a decisão do pedetista.

