Ratinho Junior será sabatinado pela Força Sindical do Paraná nesta segunda-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta segunda-feira (3 de Setembro) às 10h00 da manhã o candidato a governador Ratinho Junior (PSD) estará na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) para ser sabatinado pelas principais lideranças de trabalhadores do Paraná. Neste encontro o candidato vai ficar frente a frente com presidentes e diretores de dezenas de entidades sindicais do estado e firmará compromissos com a classe trabalhadora do Paraná.

Na ocasião também serão apresentadas as principais bandeiras de luta dos trabalhadores do Paraná. Itens como valorização do salário mínimo regional, geração de empregos de qualidade no estado e retomada da economia do Paraná estarão na pauta do encontro.

ELEIÇÕES 2018: O BRASIL TEM JEITO

O encontro é a terceira etapa do projeto “Eleições 2018: O BRASIL TEM JEITO”, lançado pela Força Paraná, entidade que representa cerca de 1 milhão de trabalhadores das principais categorias do estado, como metalúrgicos (sindicatos nas regiões de Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Irati, Guarapuava, Paranaguá e Cascavel); motoristas e cobradores (Sindimoc); indústria de alimentação e bebidas (sindicatos nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá); gráficos (todo o Paraná); químicos (todo o Paraná); comerciários, entre outros.

Até o momento já participaram das sabatinas grandes nomes da política do Brasil, como Ciro Gomes, Roberto Requião, Gleisi Hoffmann, Miriam Gonçalves, Dr. Rosinha e Requião Filho. Outros políticos também estiveram presentes para acompanhar o encontro, nomes como Carlos Lupi, Nelton Friedrich, André Menegotto, Gustavo Fruet, Jô Baka e Vanhoni.



SERVIÇO

Sabatina com Ratinho Junior - candidato ao governo do Paraná pelo PSD

DATA: 3 de Setembro de 2018

HORA: 10h00

LOCAL: Sede do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (Av. Presid. Getúlio Vargas, 3692 - Água Verde, Curitiba-PR)