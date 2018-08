Rede faz promoção para o Dia dos Pais com ofertas que vão de TV 55' a picanha

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Em mais uma ação inédita para o varejo brasileiro, o Extra realiza nos dias 9 e 10 de agosto a primeira Blue Friday, inspirada no grande sucesso da Black e da Pink Friday, iniciativas lideradas pelo Extra no Brasil. A Pink Friday trouxe ofertas imperdíveis para o Dia das Mães e agora o Extra homenageia também os pais através da Blue Friday, que tem como objetivo oferecer aos clientes ofertas imbatíveis e exclusivas em um grande evento que deve impulsionar em 50% as vendas da rede no dia 10/08, na comparação com uma sexta-feira normal do calendário. "O Extra continua com o seu forte caráter de inovação, após ter sido a primeira rede a trazer a Black Friday para o Brasil e ter criado a Pink Friday no ano passado. Agora, trazemos este novo evento para o calendário junto de uma estratégia agressiva de crescimento para uma data comemorativa tão especial. Com a Blue Friday, completamos a trilogia Black, Pink e Blue e estamos muito confiantes de que esta será mais um grande sucesso", explica Christiane Cruz, diretora de marketing do Extra.

Nas lojas e no site, serão 28 horas de ofertas exclusivas com foco nas categorias produtos para presentear os papais, principalmente eletrônicos, smartphones, bazar, eletrodomésticos e moda masculina, além de ofertas de alimentos para o almoço de comemoração, especialmente carnes e demais ingredientes para churrasco, cervejas e destilados. A virada dos preços começa já na quinta-feira (9/8), às 20h, e segue por toda a sexta-feira (10/8) até 23h59. "Antecipamos o início para as 20hs, a fim de que as pessoas já possam passar no Extra na volta do trabalho para aproveitar", afirma Christiane. Todas as lojas do Brasil participam da campanha (Hiper e Supermercados, Mini Extra, drogarias, postos e o e-commerce da rede).

O Extra negociou antecipadamente com todos os seus fornecedores para garantir a adesão da indústria nesta nova celebração para a data comemorativa. O Blue Friday será a grande oportunidade para que os clientes aproveitem o Dia dos Pais sem abrir mão da economia, o que vai evitar a correria das compras de última hora e possibilitar um domingo tranquilo com a família. Assim como nos eventos anteriores do Extra, algumas ofertas também serão antecipadas pelo aplicativo do Clube Extra, programa de relacionamento gratuito da rede, que oferece descontos exclusivos e prêmios. Na quinta feira (9/8), o desconto exclusivo nos postos da rede, por exemplo, será exclusivo para o app.

Pensando em proporcionar as melhores condições possíveis aos clientes, durante as 28 horas de ofertas Blue Friday a rede irá oferecer o parcelamento de toda a linha de eletrodomésticos em até 30 vezes, automotiva em até 24 vezes e a linha de destilados e vinhos em até 3 vezes. Essas condições são exclusivas para o cartão Extra. Nos dias 9 e 10 de agosto, a rede distribuirá ainda selos em dobro da Promoção Juntou Ganhou, para que os clientes aproveitem os últimos dias da promoção das facas.

"Com isso, a Blue Friday Extra reforça o propósito da rede de aumentar o poder de compra do cliente, permitindo aos consumidores escolher o presente perfeito para os mais variados perfis de papais brasileiros", ressalta Christiane.

Confira algumas ofertas da Blue Friday Extra:

TV 4K 55" Curva por R$ 2.599,00 à vista ou em 30x juros de R$ 86,63 com o cartão Extra

TV 4K 49" com som de Cinema por R$ 2.299,00 à vista ou em 30x sem juros de R$ 76,63 com o cartão Extra

Na compra de qualquer smartphone, grátis um barbeador elétrico Philco Shaver

Smartphone Moto Z 2 Play por R$ 1.299,00 ou em 20x sem juros de R$ 64,95 com o cartão Extra

Notebook Grandes Marcas – Core i3 4GB 1TB a partir de R$ 1.599,00 à vista ou em 20x sem juros de R$ 79,95 com o cartão Extra

Todas as polos masculinas com 30% de desconto, com o cartão Extra

E muito mais ofertas para o almoço do Dia dos Pais (itens para churrasco, cervejas e destilados).

Condições especiais de pagamento:

Todo eletro em até 30x sem juros com o cartão Extra ou 10x sem juros nos demais cartões

Vinhos e destilados em 3x sem juros nos cartões Extra

Dia dos Pais: Pão de Açúcar faz promoção de alcoólicos e alimentos com até 40% de desconto

O Dia dos Pais que acontece neste final de semana será repleto de promoções do Pão de Açúcar que também está em clima de festa pelos seus 59 anos de história. Ambas as datas comemorativas, são motivos para a rede preparar ofertas imperdíveis em itens que são ideais para celebração de seu aniversário e do Dia dos Pais.

Entre as ofertas programadas para os dias 10, 11 e 12 de agosto, estão uma seleção de bebidas (como uísques e vodcas) e alimentos com descontos de até 40%. Os destaques ficam por conta dos rótulos da linha Jack Daniel's: Black, Fire ou Honey (1 litro), que estarão de R$149,90 por 119,90 cada.

Já as vodkas estão em uma seleção especial com até 50%. A sueca Absolut 750ml, por exemplo, estará de R$ 99,90 a R$ 59,90 e a vodka francesa Ciroc 750ml, de R$ 199,90 por R$ 99,90.

Além das bebidas, fazem parte da promoção:

Picanha Maturatta: R$ 66,99 por R$39,90 (o quilo)

Pizza de fabricação própria: leve duas pague uma

Cerveja Heineken (350ml) de R$ 3,73 a R$ 2,49

Todos os azeites com 50% de desconto na 2ª unidade do mesmo tipo e marca

As promoções são válidas de 10 a 12 de agosto para clientes do programa de fidelidade gratuito Pão de Açúcar Mais e estarão disponíveis em todas as lojas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e no e-commerce.