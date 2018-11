Réveillon de Salvador terá Anitta, Ivete e Alok em cinco dias de show

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais do que uma contagem regressiva e uma queima de fogos, o Réveillon de Salvador deve fazer uma maratona de shows por cinco dias para marcar a chegada de 2019. Ivete Sangalo, Anitta e até Simone e Simaria, que estão hoje fazendo uma pausa na carreira, devem participar da festa.

O anúncio das atrações foi feito na noite desta quarta-feira (17) pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), em evento na capital paulista. Segundo ele, a celebração será parecida à do ano passado, quando já havia sido batizada de Festival Virada Salvador e passou a ser realizado na orla da Boca do Rio, não mais na praça Cairu.

Neste ano, serão 70 horas de shows na arena de 55 mil m2 montada de frente para o mar. Assim, a expectativa da prefeitura é superar os 2 milhões de espectadores estimados no último evento, que foi o primeiro na orla da Boca do Rio e reuniu 700 mil pessoas apenas na noite da virada e 1.300 nos demais dias do festival.

"Em 2013, quando eu assumi a prefeitura, Salvador praticamente não tinha Réveillon, mas entendemos que desenvolver uma agenda de eventos, trabalhar novos produtos era fundamental para ampliar o interesse de pessoas do Brasil e do mundo inteiro irem para Salvador e movimentar nossa economia", disse o prefeito.

A contagem regressiva para a virada será, novamente, feita por Ivete Sangalo, e Daniela Mercury comandará a festa do primeiro dia de 2019. Já as outras atrações, apesar de confirmadas, ainda não tiveram seus dias divulgados. Segundo o prefeito, é para manter a surpresa para mais perto do evento.

Vão se apresentar: Anitta, Wesley Safadão, Bell Marques, Simone e Simaria, Ferrugem, Luan Santana, Léo Santana, La Furia, Jorge e Mateus, Milton Nascimento, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Alok, Kevinho, Lincoln e Duas Medidas, Psirico, Matheus e Kauan, Xand Avião e Devinho Novaes.

"O Réveillon de Salvador acontece na verdade em vários lugares da cidade, mas nesse palco principal é meu segundo ano consecutivo, e fico feliz, lisonjeado de ser uma atração nessa festa, me sinto abençoado", afirmou o baiano Léo Santana, que vai se apresentar no dia 29 de dezembro.

SIMONE E SIMARIA

A dupla Simone e Simaria foi anunciada como uma das atrações para o Réveillon de Salvador, apesar de as irmãs fazerem uma pausa na carreira desde setembro. Segundo o prefeito da capital baiana, as duas retornarão justamente na virada soteropolitana após os recentes problemas de saúde de Simaria.

A cantora decidiu interromper os shows após uma crise em decorrência de seu tratamento contra uma tuberculose ganglionar. Em 15 de setembro, Simone chegou a se apresentar sozinha em Santa Catarina. Antes disso, ela já tinha feito shows sem a irmã por cerca de cinco meses.