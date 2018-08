Ricardo Barros fecha acordo e Beto Richa será candidato ao Senado na chapa de Cida

Redação Bem Paraná

Depois de muito vai e vem, o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP) fechou ontem à noite acordo para que o ex-governador Beto Richa (PSDB) seja candidato ao Senado na chapa de sua esposa, a governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP). A aliança será sacramentada na convenção de hoje do PP, em Curitiba, e tendo como segundo candidato ao Senado o deputado federal Alex Canziani (PTB).

Na semana passada, Barros chegou a dar por encerradas as negociações com o PSDB, alegando que Richa nunca havia se posicionado claramente em favor da candidatura de Cida para sucedê-lo. Ele chegou a afirmar, em entrevista ao Bem Paraná, que o tucano deveria ser candidato avulso ao Senado em um “acordo branco” com o deputado estadual e candidato ao governo, Ratinho Júnior (PSD).

