Rodoviária de Curitiba terá embarque de 29 mil passageiros neste feriado

SMCS

O movimento esperado na Rodoviária de Curitiba para o feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é de 29 mil passageiros. Os períodos de maior movimento para embarques na Rodoviária serão na quinta-feira (11/10) à noite, véspera do feriado, e na sexta-feira (12/10) pela manhã. Cerca de 18 mil passageiros embarcam na quinta e 11 mil na sexta-feira.

Para atender a demanda, as empresas colocaram alguns ônibus extras e 960 veículos farão o transporte dos passageiros. Em fins de semana sem feriados, a frota é de aproximadamente 650 ônibus. "É um aumento de 30% na frota normal", disse Élcio dos Anjos, gerente da Rodoviária.

Dos 29 mil passageiros, 35% seguem rumo às cidades do Interior do Estado e 25% para o Litoral do Paraná. Santa Catarina, com 20%, é o terceiro destino preferido e 12% do fluxo segue para São Paulo.

Dia Ônibus Passageiros

11/10 - Quinta Feira 550 18.000

12/10 - Sexta Feira 410 11.000

Destinos

Interior do Paraná 35%

Litoral do Paraná 25%

Santa Catarina 20%

São Paulo 12%

Rio Grande do Sul 3%

Outros 5%