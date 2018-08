Rosinha acredita em crescimento de candidatura do PT após desistência de Osmar

Redação Bem Paraná

O ex-deputado federal Doutor Rosinha, candidato do PT ao governo do Paraná e presidente estadual da legenda, acredita que sua candidatura crescerá com a desistência do ex-senador Osmar Dias da disputa nestas eleições. A vaga de vice ainda é pendência na chapa petista e depende da indicação do PCdoB, que deve integrar a coligação.

Leia mais no blog Política em Debate.